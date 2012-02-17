Tiyatroda müstehcenlik ihbarına tepki

T24 - Yönetmenliğini Yıldırım Fikret Urağ’ın yaptığı ‘Günlük Müstehcen Sırlar’ adlı oyunla ilgili İskender Pala’nın yazısı tiyatroda ‘müstehcenlik’ tartışması başlattı. Pala’nın “Buna devlet parasıyla bayağılık denir” sözleri tepki topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nca sahnelenen ve yönetmenliğini Yıldırım Fikret Urağ’ın yaptığı “Günlük Müstehcen Sırlar” adlı oyunla ilgili olarak İskender Pala’nın kaleme aldığı yazıyla sanat dünyası bir kez daha ‘müstehcenlik’i tartışıyor. Pala 14 Şubat’taki köşesinde oyunun 16+ işaretiyle sahnelendiğini belirttiği yazısında “Eğer bu oyunun amacı seyirciye teşhircilik hakkında hayat dersi vermek ise buna devlet parasıyla bayağılıktan başka ne denir?” dedi.

Milliyet’e konuşan oyunun yönetmeni Urağ “İskender Pala’nın ifadelerinden bu oyunu izlemediği net bir şekilde anlaşılıyor. 27 Şubat’ta galamız var, kendisini oyunumuza davet ediyorum” dedi ve ekledi: “Darbe karşıtı bir oyun ve bir derin devlet parodisi. İzleyenlerin oyunun derdinin ne olduğunu anlayacaklarına eminim. Bu dert de itham edildiği gibi bir dert değildir; ülkemizde olup bitenleri yakından takip eden insanların da onaylayacağı bir derttir.”

‘Saçma sapan sorular sormasın’

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşenil Şamlıoğlu ise “Benim bir yorumum yok. Yorumu bu oyunu seyredenlerin takdirine bırakıyorum,” dedi. Pala, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat danışmanı Kenan Işık’a da değindiği yazısında “Kenan Işık dostumuz, kültür sanat danışmanı sıfatıyla acaba ‘Günlük Müstehcen Sırlar’ın neresinde durmaktadır?” diye yazmıştı.

Kenan Işık ise Pala’ya şu sözlerle cevap verdi:: “Benim durduğum yer elbette ki yazıdan da anlayacağınız gibi İskender Pala’nın durduğu yer değil. Sayın Pala bunu böyle bilsin ve bir daha bana ‘dostum’la başlayan böyle saçma sapan sorular sormasın.”

Tiyatronun repertuvarına karışmakla mükellef olmadığını vurgulayan Işık “Oyunun darbe karşıtı bir içeriği var. Oyunun esas meselesi bu. Oyunun temasını bir kenara bırakıp herkesin günlük hayatta kullandığı sıradan diyaloglara takılması bir edebiyat profesörü için çok enteresan. Bu oyunu Pala sevmez ama seven çok kişi var. Tiyatroda şu olsun, bu olsun gibi şeyler olmaz. Sanat özgür ve bağımsızdır.”

'Şehvet duygunuz mu kabardı?'

Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin Türkiye Merkezi Başkanı Üstün Akmen Pala’nın yazısına sert tepki gösterdi. Akmen, Pala’nın “İBŞT oyunlarında yüzde 80 cinsel sululuk ve müstehcenlik var” sözlerini “At martini Uşaklı İskender” benzetmesiyle yorumlayarak “Oyunu izlerken edep duygunuz mu incindi, şehvet duygunuz mu kabardı İskender Bey” diye sordu.