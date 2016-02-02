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Yaşam

Tiyatroda linç sahnesi gerçek oldu, oyuncu komaya girdi

27 yaşındaki oyuncu ipin fazla sıkması sonucu komaya girerken olayı seyirciler arasındaki doktor fark etti

02 Şubat 2016 16:37

İtalya'da bir aktör tiyatro oyunundaki linç sahnesi sırasında işler ters gidince komaya girdi. Pisa kentinde deneysel tiyatro yapan 27 yaşındaki Raphael Schumacher, boynuna geçirilen ipin fazla sıkması sonucu komaya girdi.

İngiliz The Times'ın haberine göre, seyircilerin önünde yaşanan olayda bir linç sahnesi canlandırılıyordu. Sahne gereği yüzünde maske olan aktörün boğazına ip geçirildi. "Mirages" isimli oyun, tiyatronun bahçesinde oynanıyordu. Bahçede bulunan ağaçtan sarkıtılan ipe 'asılan' Schumacher'in yüzündeki maske, aktörün gerçekten nefes alamadığının anlaşılmasına engel oldu.

 

Seyirciler arasındaki doktor fark etti

 

Seyircilerin arasında bulunan bir doktor işlerin yolunda gitmediğini farkettiği anda sahneye fırladı ve aktöre müdahale etti. Seyirci, Schumacher'i ağaçtan indirmeden önce boynundaki ilmeği gevşetti ve nefes almasını sağladı.

Polisin soruşturma başlattığı olayla ilgili basına konuşan bir aktör, Schumacher'in aslında sahte bir ilmek kullanıyor olması gerektiğini belirtti. Ayrıca aktörün emniyet kemeri tertibatı takması gerektiği ifade edildi.

Schumacher'in annesi, oğlunun kazaya kasten sebep olarak sahnede intihar girişiminde bulunduğu iddialarını kesinlikle kabul etmiyor. Anne Schumacher, "Oğlum yakın zamanda babasını kaybetti ve kız arkadaşıyla ilişkisi bitti. Ancak yeniden huzuru bulmuştu. bir intihar notu bırakmadı ve intihar etmek için sebebi yoktu" dedi.

Oyun, "Teatro Lux" isimli tiyatroda olaydan önceki akşam da başarılı şekilde sahnelenmişti.

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