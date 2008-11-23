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Tiyatroda lezbiyen öpüşme

Sürmanşet adlı tiyatro oyununda Dolunay Soysert ve Beste Bereket lezbiyen sevgilileri canlandırdılar.

23 Kasım 2008 02:00

Türk oyuncular arasında ‘gay oynarım, oynamam’ polemikleri  sürerken Sürmanşet adlı tiyatro oyununda Dolunay Soysert ve Beste Bereket lezbiyen sevgilileri canlandırdılar.

Arif Akkaya'nin yönettiği, Sinan Tuzcu'nun yazdığı, Erkan Can, Dolunay Soysert, Tardu Flordun, Ceyda Düvenci ve Beste Bereket'in rol aldigi "Sürmanşet", ilk temsilinde tiyatro izleyicisinin yanı sıra, ünlüleri ağırladı.

İstanbul Halk Tiyatrosu'nun ikinci prodüksiyonu olan ve Kasim ayı başından itibaren seyiciyle buluşan oyunu izlemek üzere BKM'ye gelen isimler arasında Nurseli Idiz, Berna Lacin, Nevra Serezli, Gencay Gürün, Atilla Dorsay, Hatice Aslan, Füsun Demirel, Canan Ergüder, Yonca Cevher Yenel, Füsun Erbulak gibi ünlü isimler vardı.

Hem fahişeyi hem lezbiyeni canlandırdı

Oyunda babasının politik gücüyle turnayı gözünden vurmaya çalışan bir adam ve onun neden olduğu olaylar konu alınırken başrol oyuncularından Dolunay Soysert ve Beste Bereket ise lezbiyen sevgilileri canlandırdılar. Ancak her iki oyuncuda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sahnede canlı performans sırasında uzun uzun öpüştüler. Aynı zamanda Tardu Flordun’un fahişe sevgilisini de canlandıran Dolunay Soysert yine cesur sahnelere imza attı.

İstanbul Halk Tiyatrosu’nun ikinci prodüksiyonu Sürmanşet, BKM sahnesinde her Cuma 21:00’de seyirciyle buluşacak. Sinan Tuzcu ‘nun yazdığı, Arif Akkaya’ nın yönettiği Sürmanşet ‘de Erkan Can, Dolunay Soysert, Tardu Flordun, Ceyda Düvenci ve Beste Bereket rol alıyor. Oyunun dekor ve ışık tasarımında ise Cem Yılmazer imzası var.

Konusu: Arızalı, hatta kimi zaman şiddetli bir ilişki. Bir yandan kardeşine kol kanat germeye, bir yandan hayata tutunmaya çalışan bir genç kadın… Üstelik kardeşinin, aklının alamadığı tercihlerine bile saygı duymaya çalışarak… Babasının politik gücüyle turnayı gözünden vurmaya çalışan bir adam… Hayatın kirine bulaşan başkaları… Tesadüfen şahit oldukları, bir insanın hayatını alt üst eder mi? hayat bu katdar tesadüflere bağlı mıdır? Yoksa herşey başkalarının hayattan yırtmak için kurguladığı bir oyun mudur?

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