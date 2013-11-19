'Tiyatroda 'Gezi' kesintisi var mı?'

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'e, Gezi olaylarına destek verdikleri gerekçesiyle bazı özel tiyatrolara sağlanan desteğin kesildiği yolunda basında çıkan haberler soruldu.

Görüşmelerde, CHP İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, Gezi olaylarına destek verdikleri gerekçesiyle bazı özel tiyatrolara sağlanan desteğin kesildiği yolunda basında haberlerin yer aldığını ifade etti.

Küçük, "Böyle bir kesinti söz konusu ise bu haksız ve hukuka uygun olmayan bir cezalandırma, bir cadı avı anlamına gelecektir. Bu konularda sayın bakanın yüreklere su serpecek bir açıklama yapması gerektiği düşüncesindeyim" dedi.

Bakan Çelik'in yanıtı ise "Doğrusunu söylemek gerekirse gündemimde Gezi diye bir şey yok. Fakat 'Gezi'ye katıldım o yüzden şöyle bir muameleye maruz kaldım' şeklinde bir kimlik oluşturulmaya çalışıldığını dikkatle izliyorum ve görüyorum" şeklinde başladı ve devam etti:

İlk defa destek alanların sayısını artırdık ve 4 milyon liranın üzerinde bir desteği ortaya koyduk.

Oligarşi hiçbir yerde kabul edilemeyeceği gibi kültür sanat mahallesinde oligarşi hiçbir şekilde olmamalıdır. Bu sene destek alan bir tiyatronun bunu kendisine verilmiş ebedi, dokunulmaz bir ayrıcalık olarak algılaması hiçbir şekilde mümkün olmaz.

Bu desteklerin verilme sebebi, esas olarak bu sanat dallarının gelişmesi olduğu gibi, artık o gelişme aşamasından çıktık, Türkiye'nin geldiği noktada genç sanatçılara, kurumsallaşmasını tamamlamış tiyatro veya başka kurumalara göre bu alana yeni giren tiyatrolara daha çok destek verilmesi temel stratejimiz olacak. Çünkü burada çoğulculaşmayı sağlamak istiyoruz.

Aile değerleri

Dünyanın her yerinde siyasetçilerin mutlaka bazı değerleri gözettiğini ifade eden Çelik, "Tabii ki aile değerlerini gözeteceğiz, tabii ki toplumun genel kabul gösterdiği değerleri gözeteceğiz. Dünyadaki hiçbir kültür bakanlığının da temel stratejisi içinde buna aykırı unsurlar bulamazsınız" dedi.

Çelik, millet adına kamu kaynağının kullanıldığını ifade ederek, "Dolayısıyla bazı ölçülerin, bazı kıstasların olması millet bunun hesabını sorduğu zaman bunun hesap verilebilirlik düzeyinde bir pozisyonda olunması gayet normaldir. Ama 'Tiyatroculara şu sebeple destek verilmedi' diye çıkan haberler, özellikle de maalesef Türkiye'de kültür sanat alanında belirli bir yere gelmiş isimlerin bizim ağzımızdan hiç çıkmayan ifadeleri tırnak içinde 'Bakan tarafından böyle ifade edildi' diyerek kullanmaları doğrusu benim açımdan çok yadırgatıcı olmuştur. Biraz daha özgürlükçü ve çoğulculuğa daha çok sırtını yaslamış bir yaklaşım beklentisi içindeydim bu bakımdan hayal kırıklığına uğradım" şeklinde konuştu.