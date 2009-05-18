Tiyatrocuların yürüyüş günü!

Aralarında Haldun Dormen, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Ali Poyrazoğlu, Ferhan Şensoy, Rutkay Aziz ve Nedim Saban’ın da bulunduğu çok sayıda tiyatro sanatçısı bugün Beyoğlu'nda yürüyüş yapacak.



Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelecek tiyatro sanatçıları, Taksim'e kadar yürüyecek.

Tiyatrocuların, ''Türkiye'de yargının siyasallaşması, bilimin ışığının karartılması, aydın onurunun çiğnenmesi, laik Cumhuriyetin tehlikeye girmesi, çağdaş eğitimin darbe yemesi'' gerekçeleriyle ve ''yaşanan son gelişmelere duyarsız kalınmadığını göstermek'' amacıyla yürüyüş gerçekleştirecekleri bildirildi.



Yürüyüşe, özel tiyatro sahipleri, eleştirmenler, tiyatro yazarları, yönetmenler, sahne tasarımcıları, dramaturglar ve sahne emekçileri de katılacaklar.



Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakacak tiyatrocular, daha sonra saygı duruşunda bulunacaklar.



Yürüyüşe katılacak sanatçılar



Haldun Dormen, Yıldız Kenter, Gülriz Sururi, Genco Erkal, Ferhan Şensoy, Engin Cezzar, Müjdat Gezen, Tilbe Saran, Zuhal Olcay, Füsun Akatlı, Zeliha Berksoy, Macide Tanır, Rutkay Aziz, Erol Günaydın, Hakan Altıner, Üstün Akmen, Tamer Levent, Emre Kınay, Dolunay Soysert, Sinan Tuzcuoğlu, Bennu Yıldırımlar, Işık Yenersu, Ali Poyrazoğlu, Demet Evgar, Tuncer Cücenoğlu, Osman Şengezer, Hülya Karakaş, Barış Dinçel, Hüseyin Köroğlu, Asuman Dabak, Eftal Gülbudak, Metin Serezli, Oya İnci, Suna Keskin, Seçkin Selvi, Metin Boran, Arif Akkaya, Orhan Kurtuldu, Üstün Akmen, Yılmaz Onay, Özen Yula, Ahmet Leventoğlu, Tuncay Özinel, Levent Üzümcü, Bülent Emin Yarar, Metin Belgin, Murat Karasu, Erol Keskin, Naşit Özcan, Nedret Güvenç, Hakan Gerçek, Hale Akınlı, Günay Karacaoğlu, Çolpan İlhan, Defne Halman, Dikmen Gürün, Nedim Saban ve Doğa Rutkay.''



Destek veren tiyatrolar



Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Altıdan Sonra Tiyatro, Anatole Sokak Oyuncuları22, Antalya Akdeniz Sanat Merkezi, Arama Tiyatrosu, Asuman Dabak Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu, Bahariye Sanat Merkezi, Bartın Bölge Tiyatrosu, Bartın Sanat Tiyatrosu, Bizim Tiyatro, Dostlar Tiyatro, Duru Tiyatro, ESEK, Hayalbaz Oyun Atölyesi, Herkese Tiyatro, İstanbul Halk Tiyatrosu, Kartal İstanbul Tiyatra Kumpanyası, Levent Kırca Tiyatrosu, Moda Sanat Tiyatrosu, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu, Ortaoyuncuları Tiyatrosu, Sadri Alışık Tiyatrosu, Semaver Kumpanya, Su Gösteri Sanatları Merkezi, Tiyatro Açıkça, Tiyatro Adam, Tiyatro Gerçek, Tiyatro İstanbul, Tiyatrokare, Tiyatrokedi, Tiyatro Liman, Tiyatro Mahsülleri Ofisi, Tiyatro Pera, Tiyatro Z, Tuncay Özinel Tiyatrosu, Vizyon Sanat Kolektif.



Yürüyüşe ayrıca, Eleştirmenler Birliği, Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Derneği, Kültür Sanat Sendikası, Tiyatro Yapımcıları Derneği, Sapanca Kültür ve Tiyatro Topluluğu, Sinema Emekçileri Sendikası, Çağdaş Drama Derneği, Türkiye PEN Yazarlar Birliği gibi sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

