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Tiyatrocular 'Tolstoy' ve 'Puşkin' kılığında Putin'i karşılaşmış!

Devlet Tiyatroları oyuncularının geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Rusya Devlet Başkanı'nı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda karşıladığı belirlendi

14 Aralık 2014 11:45

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdür Vekili Nejat Birecik, Ankara DT oyuncularından bazılarını geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret için Ankara’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gönderdiği ortaya çıktı. Tiyatrocular Putin’i karşılamak üzere Rus yazarlar “Tolstoy” ve “Puşkin” kılığına girdi.

DT Genel Müdür Vekili Nejat Birecik’in, Ankara DT oyuncularından bazılarını, geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret için Ankara’ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda “animatör” olarak görevlendirdiği ortaya çıktı.

Tiyatrocular, ziyaret sırasında Putin’i, önemli Rus yazarları “Tolstoy” ve “Puşkin” kılığında karşıladı ve “animasyon” yaptı. Putin’i karşılamaya gidenler arasında önceki gün Ankara DT Müdürlüğü koltuğuna oturan Cebrail Esen de yer aldı.

 

Görevlendirme yazıları yok

 

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun edindiği bilgiye göre, Putin’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı’nca bir özel şirkete ihale verildi. O özel şirketten de Rus edebiyatının önemli isimleri Tolstoy, Puşkin ile Mevlana ve Yunus Emre’yi Putin’e anlatmak için “seslendirme” yapıldı. Seslendirmeyle birlikte sarayda görsel bir sunum yapılması için manken arandı. Mankenler için de DT Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu.

DT Genel Müdür Vekili Birecik, Ankara DT oyuncularından bazılarını, “görevlendirme yazıları olmadığı halde”, kamuoyunda “kaçak saray” olarak da bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gönderdi.

Oyuncular burada, Putin’i karşılamak için Rus edebiyatının önemli yazarları “Tolstoy” ve “Puşkin” kılığına girdi. Oyuncuların görevlendirme yazılarının ise Birecik tarafından görevlendirmeden günler sonra yazıldığı ortaya çıktı. Bu durum DT’nin 5441 sayılı kuruluş yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na da “aykırı” bir durum teşkil ediyor.

Oyuncuların burada, Putin ve Rus davetlilerle fotoğraf çektirdikleri de belirtilirken, Ak-Saray’a giden tiyatrocular arasında, önceki gün Ankara DT Müdürlüğü koltuğuna oturan Cebrail Esen ile Birecik’in başdanışmanı Murat Demirbaş da yer alıyor.

 

‘Palyaçoluk da yapalım!’

 

Ak-Saray’daki “animasyon” DT’deki diğer oyuncuların da tepkisine neden oldu. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan, ancak adını vermek istemeyen DT oyuncuları, “Yakında bizleri bakan çocuklarının sünnet törenlerinde palyaço olarak da görevlendirecekler mi? Biz saray soytarıları mıyız? Sanat ve sanatçı hiçbir dönemde bu kadar aşağılanmamıştı” sözleriyle tepki gösterirken, Ak-Saray’a  giden bazı oyuncuların da bu durumdan son derece üzgün ve mutsuz oldukları kaydedildi.

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