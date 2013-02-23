Tiyatro sanatçısı Osman Gidişoğlu yaşamını yitirdi

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme de yapan sanatçı, 1 Ocak 1945 Manisa'da dünyaya gelmişti. Gidişoğlu, en son Çocuklar Duymasın dizisinde 'Menderes' karakterini canlandırmıştı.

'Osman gidişoğlu kimdir'

1945 yılında Manisa’da doğdu. Liseyi Manisa’da okudu. Sahne ile ilk Manisa halk evinde tanıştı. 1965 yılında Ankara Devlet konservatuarında eğitime başladı. Bir süre sonra yerine bir vekilin çocuğu alınacağı için ayrılmak zorunda kaldı.Özel tiyatrolarda çalışmaya başladı. Muammer Karaca tiyatrosu ve daha bir çok tiyatroda görev aldı. Tiyatroya ara verdiği dönemlerde seslendirme çalışmaları yaptı. ”McMillan ve Karısı" dizisinde “Komiser Enrigth” tiplemesi ile görüntüsüz sadece sesle ünlü olmuş birkaç sanatçıdan biridir. Kabataş Erkek Lisesi'nde diksiyon, fonotik ve mimik dersleri verdi.