Tiyatrocu Münir Akça son yoluculuğuna uğurlandı

Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Akça, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu’daki evinde dün hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Akça (65) için ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda (OBKT) tören düzenlendi.

Tiyatro sanatçısı Münir Akça için OBKT sahnesinde düzenlenen törende usta sanatçının tabutu son kez sahneye konuldu. Törende Münir Akça’nın sahne arkadaşları birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

OBKT’deki tören, helallik alınması ve dua okunmasının ardından sona ererken Münir Akça’nın tabutu, cenaze namazının kılınması için Altınordu ilçesinde bulunan Orta Cami avlusuna götürüldü. Münir Akça’nın yakınları burada, gelen taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından usta tiyatrocunun cenazesi Perşembe ilçesi Düz Mahalle’deki aile kabristanlığına götürülerek toprağa verildi.

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Münir Akça’nın ölümü sahne arkadaşlarını yasa boğarken, dostları onu son gününde yalnız bırakmadı. Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Şahin Ergüney, Münir Akça ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.