Tiyatrocu Levent Ünsal hayatını kaybetti

Tiyatrocu, dublaj sanatçısı, dizi oyuncusu Levent Ünsal, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünsal’ın geçirdiği kalp krizi sonrasında kurtarılamadığı belirtildi.

Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından acı kaybı şu paylaşımla duyurdu:

Levent Ünsal kimdir?

Levent Ünsal, 1965 yılında İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi ve İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu’nda eğitim gördü. 1983-2002 Yılları arasında Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda 20 oyunda görev aldı. 1992’de Türkiye’nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent Fm’de radyoculuğa başladı. 1995’de Hür Fm, 1997-2004 Best Fm, 2004 yılından itibaren NTV N101 radyolarında değişik programlara imza attı.

1995 Satel TV’de L Cetveli isimli programı 450 kez hazırlayıp sundu. 1996 ATV’de Çürük Elma, 1998 TGRT’de Tek mi Çift mi?

Rus Gelin, Köşe Dönücü ve Pardon isimli sinema filmlerinde oynadı.