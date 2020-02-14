Tiyatrocu Erhan Gökgücü hayatını kaybetti

Sanatçı Erhan Gökgücü 81 yaşında vefat etti. Gökgücü, Türkiye tiyatro tarihinin önemli öznelerinden biriydi.

Gökgücü’nün ölüm haberini akademisyen Semih Çelenk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çelenk, şunları yazdı:

“Değerli tiyatro insanı, oyun yazarı, yönetmen, eğitmen Erhan Gökgücü’yü, Erhan abimizi kaybetmişiz. Dostlarının, öğrencilerinin, sevenlerinin başı sağolsun… İnanıyorum ki, sonsuzlukta oyunları bir yer ayırmıştır o’na…”

Erhan Gökgücü kimdir?

Erhan Gökgücü, 1939 yılında doğdu. 1963’te Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü’nden mezun oldu. Bir süre sonra Devlet Tiyatroları’ndan ayrıldı. Özel tiyatrolarda oyuncu-rejisör olarak çalıştı.

1972’de tekrar Devlet Tiyatroları’na döndü. İzmir Devlet Konservatuarı’nda sahne, diksiyon, fonetik üzerine; Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda da konuşma üzerine eğitim verdi. Külter-Sen’de başkanlık görevini üstlendi. Trabzon Devlet Tiyatrosu ile Adana Devlet Tiyatrosu’nda müdür ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. 1996-97 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde sahne dersi öğretmenliği yaptı. 1998’de Devlet Tiyatroları Başrejisörlüğü’ne atandı. Yetmişe yakın oyunda rol aldı; rejisör olarak kırka yakın oyunu sahneye koydu. Sanat, tiyatro sanatı ve estetiği üzerine yazdığı yazılar çeşitli dergilerde yayımlandı.

“Yağmurlar Yağınca”, “Ramazanla Cülide”, “Kısmet”, “Giordano Bruno”, “İki Kalas Bir Heves”, “Gerçek Kurbanın Acısı”, “Duyarlılık üzerine Vivace”, “Memleketim Memleketim”, “Promete 1940”, “Tekir Noktalama İşaretlerini Öğretiyor” (Çocuk müzikali-uyarlama), “Hesaplaşma”, “Prof. Nebulus ya da Bilimin Tehlikesi” adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra radyo ve televizyonlarda oynanan çok sayıda özgün oyunu, “Türk Tiyatrosu Üzerine” adlı bir çalışmayı, tiyatro sanatı üzerine sanat dergilerinde yayımlanan yazıları, “Can Kızla Türkü Çobanı “ ve “İnsan Terinde Büyüyen Çiçek” adlı iki uzun öyküyü, şiirleri ve kuramsal bir yapıt olan ” Reji Sanatı” adlı kitabı kaleme aldı.

Gökgücü’nün değer görüldüğü başlıca ödüller şöyle: “Asaf Çiğiltepe” oyunuyla ‘en iyi oyuncu’ ödülü (1967), “Ramazanla Cülide” oyunuyla Tobav Oyun Yazımı Yarışması Birincilik Ödülü (1984), rol aldığı “Kafesten Bir Kuş Uçtu” oyunuyla Avni Dilligil Jüri Özel Ödülü (1992), “Gerçek Kurbanın Acısı” oyunuyla İstanbul Bakırköy Belediyesi Oyun Yazımı Yarışması Yunus Emre Büyük Ödülü (1995), Kültür Bakanlığı Sanata Otuz Yılı Aşkın Emek ve Katkı Ödülü (1996), “Promete 1940” oyunuyla Kültür Bakanlığı-Tobav Oyun Yazımı Yarışması Hasan Âli Yücel Ödülü (1997).