Tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosunun önemli değerlerinden ve Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim elemanı olarak görev yapan Ayşegül Atik dün gece hayatını kaybetti..

En Son Babalar Duyar’da anne rolünde izlediğimiz Ayşegül Atik gece 00.10 sularında hayatını kaybetti.



Acı haber, meslektaşı , öğretim görevlisi olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Koordinatörü Çetin Özen’den geldi.

Ayşegül Atik uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ayşegül Atik kimdir?

Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy olan oyuncu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.



Devlet Tiyatrosu'nda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı.



Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla çeşitli skeçlerde yer aldı. Oyuncu, 'En Son Babalar Duyar'ın başta olduğu birçok dizide oynadı.