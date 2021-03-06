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Tiyatrocu Altan Karındaş hayatını kaybetti

06 Mart 2021 10:08

10 yıldır Muğla'nın Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve 1 ay önce rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki usta sanatçı Altan Karındaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

93 yaşındaki Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Melek Baykal sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesabından acı haberi veren oyuncu Melek Baykal ise "Uzun zamandır hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti maalesef. Nurlarda uyuyun. Mekanınız cennet olsun. Sizi hep güzel hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Altan KarındaşAltan Karındaş hayatını kaybettimelek baykal
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