Tiyatro ve sinemanın usta ismi Tomris İncer hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema televizyon dünyasının usta ismi Tomris İncer, 67 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören, İncer'in vefat haberini, oyuncu Levent Kazak, Twitter hesabından duyurdu. Kazak, İncer'in fotoğrafıyla birlikte paylaştığı "Büyük bir ustayı kaybettik. O sahneye, sahne de ona aşıktı. Güle güle" notuyla kötü haberi verdi.

Geniş kitlelerin 'Binbir Gece', 'Aşk ve Ceza' gibi TV yapımlarıyla tanıdığı İncer, ömrünün neredeyse tamamını sahne üzerinde geçirmiş, ayrıca aralarında 'Gizli Yüz', 'O da Beni Seviyor, 'Çamur'un da yer aldığı sinema filmlerinde rol almıştı. Son yıllarında İstanbul'un bağımsız tiyatro topluluklarından AltıdanSonraTiyatro çatısı altında sahne aldı. Tiyatro seyircisinin karşısına son çıkışı ise geçtiğimiz sezonda rol aldığı, Pangar Tiyatro yapımı 'Kral (Soytarım) Lear' (aşağıdaki kare) ile olmuştu.

Geniş kitlelerin 'Binbir Gece', 'Aşk ve Ceza' gibi TV yapımlarıyla tanıdığı İncer, ömrünün neredeyse tamamını sahne üzerinde geçirmiş, ayrıca aralarında 'Gizli Yüz', 'O da Beni Seviyor, 'Çamur'un da yer aldığı sinema filmlerinde rol almıştı. Son yıllarında İstanbul'un bağımsız tiyatro topluluklarından AltıdanSonraTiyatro çatısı altında sahne almıştı. Tiyatro seyircisinin karşısına son çıkışı ise geçtiğimiz sezonda rol aldığı, Pangar Tiyatro yapımı 'Kral (Soytarım) Lear' (aşağıdaki kare) ile olmuştu.

Ünlülerden mesajlar

Cem Davran: Ah be Tomi. #Tomrisİncer Çocukluğum, ilk gençliğim derken, sadece Rumuz Goncagül bile desem yeter. Ruhun şad olsun.

Canan Ergüder: Canim ablam cok ozleyecegiz seni Mekanin cennet olsun...#Tomrisİncer

Yekta Kopan: Tomris İncer büyük bir oyuncuydu. Gözleri yeterdi.

Tomris İncer kimdir?

29 Mayıs 1947 Eskişehir-Sivrihisar’da dünyaya gelen Tomris İncer çok sayıda tiyatro oyun, dizi ve sinema filminde rol aldı. 1974 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı birçok farklı proje ile izleyici karşısına çıktı. İncer son yıllarda tiyatro topluluğu Altıdan Sonra Tiyatro/Kumbaracı50 ile çalışıyordu. Topluluğun 'Gerçek Hayattan Alınmıştır' ve 'Öldün, duydun mu?' adlı oyunlarında rol alan oyuncu son olarak geçen sezon Pangar Tiyatro yapımı olan 'Kral (Soytarım) Lear' adlı oyunda sahneye çıkmıştı.

1974'ten 2010'a kadar Şehir Tiyatrosu sahnelerinde rol alan İncer ŞT'de şu oyunlarla sahne almıştı: Canlı Maymun Lokantası', Romeo ile Jüliet, Kafkas Tebeşir Dairesi, Kapıyı Aç, Gölge Ustası, III. Richard, Deli Bal, Medea, Modigliani, Kral Oidipus, Divane Ağaç, Mikado’nun Çöpleri, Çiçek Sepetli Kız (fotoğraftaki oyun), Ölümsüz Öykü, Leonce ile Lena, Dünyanın Ortasında Bir Yer, Tehlikeli İlişkiler.

Rol aldığı sinema filmleri ve TV dizileri ise şu şekilde:

Racon - 2015

Böyle Bitmesin - 2012

Aşk ve Ceza - 2010

Tramvay (film)- 2006

Binbir Gece - 2006

Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol - 2005

Bir İstanbul Masalı - 2003

Aşk ve Gurur - 2002

Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002

Karşılaşma - 2002

Çamur - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Bana Old and Wise'ı Çal - 1998

Kuşatma Altında aşk - 1997

Aylaklar - 1994

Tersine Dünya - 1993

Gizli Yüz - 1990

At Gözlüğü - 1978

Azap – 1973