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Yaşam

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, hayatını kaybetti

28 Haziran 2021 14:11

"Olacak O Kadar" programıyla tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu 77 yaşındaki Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerede ve ne zaman defnedileceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi. (DHA)

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