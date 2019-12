'Tiyatro Vagonu' Avrupa'ya gidiyor

Devlet Tiyatroları ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) işbirliği ile hayata geçirilen "Tiyatro Vagonu"nu, Türkiye’deki yolculuğunun ardından Avrupa’ya gidiyor.



Tren garlarının insan hayatındaki öneminden yola çıkarak, Türkiye’nin her yerine tiyatro taşımayı hedefleyen Devlet Tiyatroları, dünyada bir ilk olan "Tiyatro Vagonu" projesiyle tiyatroyu bu kez de Avrupa garlarına taşıyor.



Uğradığı illerdeki tren garlarında, 2’şer saatlik oyun molası veren, “Vagon Tiyatro, Devlet Tiyatroları'nın da üyesi olduğu Avrupa Tiyatro Konvensiyonu’nun da (ETC) işbirliği ile sınırları aşacak. Bir Avrupa Birliği Projesi olan ve “Orient Express" Şark Ekspresi olarak adlandırılan, Tiyatro Vagonu’nun yolculuğunun Nisan 2009’da Ankara’da başlayıp Temmuz 2009’da Stuttgart’da sona ermesi planlanıyor.



Devlet Tiyatroları, Tiyatro Vagonu’nda sahnelediği oyunu, belirlenecek program doğrultusunda proje üyesi ülkelerin garlarında temsil ederken, proje üyesi ülke de kendi oyununu aynı mekanda sahneleyecek. Türkiye, Sırbistan, İsviçre, İtalya, Slovenya, Romanya ve Almanya’nın katılımı ile gerçekleşecek olan etkinlik Stuttgart’da düzenlenecek festivalle sona erecek.

Konuyla ilgili ilk koordinasyon toplantısı ise, Devlet Tiyatroları’nın ana partnerliğinde 17, 18 Ocak 2009 tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilecek.



Devlet Tiyatroları tarafından Avrupa Birliğine sunulan Vagon Tiyatroyla doğudan batıya kültür köprüsü kurma projesi (Orient Express) Mayıs 2008’de Valence Fransa’da yapılan ETC Genel Kurulu’nda detaylandırılmış; projeye katılmak isteyen Almanya, İtalya, İsviçre, Slovenya, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan üye tiyatroları katılımcı olma taleplerini belirtmiş ve buna uygun taslak yol haritası belirlenmişti.