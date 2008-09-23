Tiyatro ustası Çaman'ı kaybettik

'Ölmek istiyorum..'

65 yaşındaki Çaman, kaldığı Kızıltoprak'taki Doğa Huzurevi'nde dün akşam yaşamını yitirdi. Çaman'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.15 Aralık 2007'ten beri ALS adlı kas hastalığı ile mücadele eden Çaman, geçen hafta akciğer enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çaman tedavisinin ardından taburcu edilerek kaldığı Kızıltoprak'taki Doğa Huzurevi'ne getirildi. Ünlü tiyatrocu, dün akşam saat 19.00 sıralarında huzurevinde hastalığına bağlı solunum ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.Hadi Çaman, 1943 yılında Kastamonu'da doğdu. Tiyatro sanatında profesyonelliğe 1962'de Dormen Tiyatrosu ve ardından Kent Oyuncuları'nın açtığı sınavı kazanarak Altın Yumruk adlı oyunda adım attı.Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Miyatro, Şan Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da onlarca oyunla oynadı.1982 yılında Yeditepe Oyuncuları'nı kuran ve o tarihten sonra Nişantaşı'ndaki kendi tiyatrosunda sanat yaşamını aralıksız sürdüren Çaman, oyunculuk dışında çeviriler, uyarlamalar yaptı, oyunlar yazdı ve yönetti.