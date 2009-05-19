Tiyatro treni Avrupa yolunda

Tiyatro Treni Şark Ekspresi dün Ankara Garı’ndan yola çıktı. 2 ay boyunca Avrupa’yı gezecek trende Devlet Tiyatroları 5 oyun sergileyecek



Devlet Tiyatroları (DT) ile TCDD’nin işbirliğiyle düzenlenen Tiyatro Treni Şark Ekspresi, dün Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katıldığı uğurlama töreninin ardından İstanbul’a doğru yola çıktı.



Tren, 20-23 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Haydarpaşa ve Sirkeci garında tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak. Ardından yaklaşık iki ay bir süre için Avrupa’yı dolaşacak trende Devlet Tiyatroları, 5 yeni oyunu sahnelemeyi planlıyor.



Tatvan’dan Stuttgart’a



Ankara Garı’ndaki törende yaptığı konuşmada Bakan Günay, DT ile TCDD’nin sanatı kitleselleştirmek adına 2 yıldır ortak sanat çalışmaları sergilediğini belirtti. Tiyatro Treni’nin bu kapsamda geçen yıl yine Ankara Garı’ndan Anadolu’nun içlerine doğru yola çıktığını ve Tatvan’a kadar yerleşim alanlarında oyunlar sergilediğini anlatan Günay, şimdi de sanatçıların önce İstanbul Haydarpaşa ve Sirkeci’de daha sonra da Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve son olarak da Almanya’nın Stuttgart şehrinde oyunlar sergileyeceklerini söyledi.



2010’da 60 sahne



Günay konuşmasında ayrıca Devlet Tiyatroları’nın sahne sayısının kendi bakanlık döneminde hızla arttığını söyledi:



“Bu geride bıraktığımız 20 ayı aşkın süre içinde, İstanbul’dan Elazığ’a kadar Türkiye sathında 12 yeni DT sahnesi açtık” diyen Günay, “Bunları önümüzdeki aylarda çoğaltmak ve 2010 yılının sanat mevsiminin sonunda, DT’nin kuruluşunun 60. yıl dönümünde 60’a ulaştırmak istiyoruz” dedi.



