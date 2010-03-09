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Kültür-Sanat

'Tiyatro… Tiyatro…' 20 yaşına giriyor

Türkiye’nin uzun soluklu kültür-sanat dergisi 'Tiyatro… Tiyatro…' yenilenen yüzüyle okurlarıyla buluşuyor.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Yayın hayatında 20. yılına giren, Türkiye’nin uzun soluklu kültür-sanat dergisi 'Tiyatro… Tiyatro…' yenilenen yüzüyle okurlarıyla buluşuyor.
    
20. yılını kutlayan 'Tiyatro... Tiyatro...', baskı kalitesini ve sayfa sayısını arttırarak okuyucularına 64 yerine 80 sayfalık bir dergi olarak ulaşıyor.

Aynı zamanda sanatseverler artık, derginin yenilenen www.tiyatrodergisi.com.tr adresli internet sitesinden, tiyatro dışındaki sanat dallarını da takip edebilecekler.

Derginin, “Ustalara Saygı” projesinde ise, Türk tiyatrosunun ustalarıyla gerçekleştirilecek biyografik söyleşiler, dergi ile birlikte DVD olarak okurlara ulaştırılacak.

Levent Üzümcü, Ayşe Lebriz Berkem, Sündüz Haşar, Kerem Kurdoğlu ve Mustafa Demirkanlı'nın yayın kurulunda, Selçuk Yöntem, Şenay Gürler, Vecdi Sayar, Üstün Akmen, Enver Aysever ve Nihal Kuyumcu'nun da danışma kurulunda olduğu 'Tiyatro… Tiyatro…nun Mart sayısı kitapçılarda.

 

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