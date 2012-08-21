Tiyatro sezonu açılıyor, bu yıl hangi oyunlar var?

Geçen sezonu oyunlara yetişemediği için hayıflananlar, tiyatro sezonu Eylül'de başlıyor. Metropol insanı, şiddet, kentsel dönüşüm, aile mevzuları revaçta. Göz attılan 20 toplulukta taze işlerin yanı sıra yeni mekânlar ve yeni işbirlikleri de var.

Bahar Çuhadar imzasıyla Radikal'de yayımlanan haber şöyle:



Dot



Yellow Moon / Sarı Ay: İskoç oyun yazarı David Greig’in metni Gizem Erdem, İbrahim Selim, Kaan Turgut ve Su Olgaç’ın oyunculuklarıyla sahnede olacak. Müslüman Leila ile Lee’nin, ‘çağdaş bir Bonnie ve Clyde masalı’ tadındaki kaçış ve yüzleşme öyküsü… Yönetmenlik Pınar Töre’ye teslim. 26 Eylül’de…

Der Goldene Drache / Altın Ejderha: Roland Schimmelpfennig imzalı oyun bir apartmanın en alt katındaki Çin-Thai-Vietnam lokantası ‘ Altın Ejderha’da geçiyor. Uzakdoğulu aşçıların arasında genç bir çocuk kaçak olarak çalışmaktadır… Çocuğun diş ağrısıyla başlayan oyunda farklı katlarda yaşayan, farklı hayatlara sahip komşuları tanırız. Sahnede Deniz Türkali, Köksal Engür, Ece Dizdar, Enis Arıkan, Saim Karakale olacak. Kasımda, Serkan Salihoğlu’nun yönetiminde…

Cleansed/SİlİNdİ_R: İngiliz oyun yazarı Sarah Kane’in sert metinlerinden biri… Hakan Günday’ın çevirisi, Murat Daltaban’ın yönetimiyle. Roller Gizem Erdem, Serkan Altunorak, Tuğrul Tülek, İbrahim Selim, Kaan Turgut, Gonca Vuslateri’ye teslim.

Geçen sezon başlayan ‘Öksüzler’ de devam edecek.



Altıdan Sonra



Yokuşaşağı Emanetler: Alman Tiyatro Topluluğu Lokstoff! ile ortak yapım olan oyunun İstanbul ayağında Lokstoff! ve Altıdan Sonra Tiyatro oyuncuları rol alıyor. Stuttgart ayağı olan ‘Grand Hotel Abgrund’, metro istasyonunda sergilenmişti. ‘Yokuşaşağı Emanetler’ 14-15 Eylül’de gece hikâyesi olarak prömiyer yapacak ve Kumbaracı Yokuşu’nda başlayıp Kumbaracı50’ye yol alıp sahnede son bulacak. Sadece 40 seyircinin kulaklıklarla takip edeceği oyunda İsmail Sağır, Gülşah Fırıncıoğlu, Sinem Öcalır, Kathrin Hildebrand ve Y. Ömer Erzurumlu rol alıyor. Mesele; İstanbul ’u saran kentsel dönüşüm.

Ama Bu Hİç Olmadı: Yiğit Sertdemir’in ironik kalemini sevenlere müjde; kara mizah türündeki yeni oyun ocakta prömiyer yapacak.



İkİ yenİ proje: Çağdaş performans sanatçılarından yedi isim mekânın farklı noktalarını çıkış noktası olarak belirleyerek Kumbaracı50’ye özel yedi performans üretecek. Altıdan Sonra Tiyatro’nun yapımcılığını üstlendiği ‘Bugün’ ise Türk tiyatrosunun üretken yedi yazarını aynı başlık altında buluşturacak.

Devam edenler: İlyas Odman’ın ‘Başka Sesler’i, Altıdan Sonra Tiyatro’nun kukla oyunu ‘Haz Makamı’, Palyaço Modern’in ‘Seni Yenicem İstanbul !’u, ‘Fail-i Müşterek’, ‘Karabahtlı Kardeşlerin Bitmeyen Şen Gösterisi’ ile ‘Gerçek Hayattan Alınmıştır’, ‘Barzo ile Konserve’ ve ‘Dertsiz Oyun’ bu sezon da izlenebilir.



İkinci Kat



‘sıfırnoktaiki’ adıyla beş yılı deviren ekip yola, ‘ikincikat’ olarak devam ediyor. Kasımda iki yeni oyun daha olacak. Sezon eylülde başlıyor.

Yalnızlar Kulübü: İlk gösterimi İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapılan, Sami Berat Marçalı’nın kaleme aldığı oyun günümüz insanının sosyalleşme problemine dair... Roller Hasibe Eren, Heves Duygu Tüzün, Tevfik Şahin, Bedir Bedir, Pınar Çağlar Gençtürk ve Güçlü Yalçıner’e emanet.

Devam edenler: Ekibin geçen sezon sahnelemeye başladığı Anthony Neilson metni ‘Disosya’ devam ediyor; Marçalı’nın yazdığı ‘Limonata’ ve Alper Kul ile Özgür Özgülgün’ün kaleme aldığı ‘Aut’ ise son gösterimlerini yapacak. Ekibin ilk göz ağrısı olan Philip Ridley imzalı ‘Korku Tüneli’ ise yapılan anket sonucu bu sezon yeniden sahnede olacak.

Nerde Kalmıştık?: Celkan’ın yazdığı, Metin’in yöneteceği ‘Nerde Kalmıştık?’ askerliğin ardından ailesinin yanına dönen Umut’un Güneydoğu ’da katıldığı operasyonlar nedeniyle tanık ve parçası olduğu şiddet sonrasını ve ‘normal’ hayatına dönememesini konu ediniyor. Ekimden itibaren her perşembe 20.30’da Sahnehâl’de.

Perdesİz Metİnler: buluT ekibi bundan sonra ‘kayda da geçiyor’. buluT’un ilk kitap projesi olan ‘Perdesiz Metinler’ yeni kuşak oyun yazarları Özer Aslan, Ayşe Bayramoğlu, Ebru Nihan Celkan ve Mîrza Metin’in birer oyun metnine, yazarlarla röportajlar ve oyun hakkında çıkan yazılara yer veriyor. İkinci ‘Perdesiz Metinler’ kitabı da farklı bir grup yerli yazarın oyunuyla 2013’te yayımlanacak.

Devam edenler: E. N. Celkan’ın kaleme aldığı ve Hrant Dink cinayeti üzerinden ‘erkeklik’ ve ‘kahramanlığı’ sorgulayan ‘Tetikçi’ ekimden itibaren ufak bir kadro değişikliğiyle her ayın ilk pazarı sahnede. ‘Tetikçi’nin Ada Ayşe İmamoğlu yönetmenliğinde filme dönüştüğü müjdesini de verelim. ‘Kıyıya Oturmanın Böylesi’ ile tanıdığımız Merve Engin de artık yola buluT ile devam ediyor. Oyunun adı da -Başbakan’ın gençken yazıp yönetip oynadığı ‘MAS-KOM-YAH’tan (Mason- Komünist-Yahudi) ilhamla– artık ‘KIY-OT-BÖY’. Ekimden itibaren her cuma Şermola Performans’ta.



Tiyatrotem



Acayİpname: Tiyatrotem’in kasımda görücüye çıkacak ‘yenisi’, Ayşe Bayramoğlu’nun kaleminden. Sahnede Şehsuvar Aktaş ve Ayşe Selen olacak. Tek perdelik oyun; şiddeti, ona ortak olmadan anlatmanın yolunu araştırıyor. Sırada detayları netleşmemiş bir de çocuk oyunu var.



Talimhane Tiyatrosu



Senİ Sevİyorum Mükemmelsİn Şİmdİ Değİş: Off-Broadway’in en uzun ömürlü ikinci müzikali, Joe Dipietro ve Jimmy Roberts imzalı.



Mare Rider: ‘Kardeş tiyatro’ Arcola Tiyatrosu’nda 2013’te sahnelenecek ve Avrupa turnesi kapsamında Türkiye ’ye de gelecek olan ‘Mare Rider’ı Leyla Nazlı yazdı. Yönetim Mehmet Ergen’de. Başrolde ise ‘Kafka’nın Maymunu’ ile tanıdığımız Kathryn Hunter olacak.



Devam edenler: ‘Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi’, ‘Pippa’ ve ‘Shrek Müzikali’ ekimden itibaren sahnelenecek. Grubun yeni adresi Şişli BlackOut AVM’deki yeni sahneleri...



Destar Tiyatro



Antigone2012: Sofokles’in yapıtı, Berfîn Zenderlioğlu’nun kalemiyle, bir ‘esinlenme’ olarak Şermola Performans Sahnesi’nde. Metnin 2012 ‘sürümünde’ bu sefer gömülecek bir kardeş değil; hasret, acı, intikam duygularıyla aranan bir kardeşin kemikleri vardır. Sahnede Rêşan Îlhan ve Mîrza Metîn olacak.

Devam edenler: Dîsko 5 No’lu, Cerb (Deney) ve Bûka Lekî (Plastik Gelin)



Tiyatro Hal



Doğrular: Albert Camus’nun metni Özer Arslan’ın yönetmenliğinde ekimde sahnede. Çarlık dönemi Rusya’sından evrensel ve zamansız bir hikâye...

Turnİke: Geçen sezon ‘Sen Olmak Nedir?’ ile dikkat çeken Nur Can Kara’nın kaleminden çıkan yeni metin pedofili üzerine…

Tren: Mehtap Üstün’ün metni çocuk yaşta cinsel istismara uğramış bir kadının son anına götürecek bizi. Zamanda gidip gelmeler ve farklı bakış açılarıyla kurgulanmış metin söylenemeyeni irdeliyor.

Cadılar (Çocuk Oyunu): Roald Dahl’ın kitabından esinlenerek hazırlanan oyunda çocuklara gerçekle gerçeküstünün karıştığı fantastik bir dünya kurulacak. Grubun gazete haberlerinden çıkıp toplumsal atalet üzerine eleştiriler getiren oyunu ‘Eksik’ de sezonda izlenebilecek.

Yaka Beyaz: Festivalde prömiyer yapan Arslan imzalı oyun bir plaza çalışanının mahreminden taşralı ve şehirli olma kavramlarını sorguluyor.



Krek



Berkun Oya’dan geçen seneden beri beklenen yeni oyun geliyor. Lakin ekip ser verip sır vermiyor. ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ devam edecek. Kışın yeni bir sürpriz daha gelebilir...



İstanbul Şehir Tiyatroları



Sezonu politik tartışmaların gölgesinde kapatan İŞT, şu ara dört yeni oyunun provasında. Ekimde başlayacak sezonda Mehmet Murat İldan’ın metni ‘Büyünün Gözleri’ Hülya Karakaş’ın, Duşan Kovaçeviç imzalı ‘Dar Ayakkabıyla Yaşamak’ ise M. Nurullah Tuncer yönetmenliğinde sahnede olacak. Anton Çehov’un ‘Vişne Bahçesi’ Engin Alkan’a emanet. Can Doğan’ın yazıp, yönettiği çocuk oyunu ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’in de provaları sürüyor. Geçen yılın tartışmalı metni ‘Günlük Müstehcen Sırlar’ın devam edeceği bilgisini de verelim.



Studio 4 İstanbul



Bugün aşık olucam: Tiyatronun müziğe, izleyicinin oyuncuya dönüşeceği alanda genç bir adamın aşk acısından kurtulmak için verdiği bir haftalık uğraşın hikâyesi… Performans-konser formatında… 4, 5, 6 Eylül’de 20.30’da garajistanbul’da. Yazan-yöneten: Onur Karaoğlu.

Olmamış mı?: Festivalde prömiyer yapan, Fatih Gençkal’ın yönettiği oyun günümüzden beş genç oyuncunun 90’ları nasıl yaşadıklarına dair bir anımsama. Bir tür ‘bugünü’ anlama çabası… 17 Eylül Pazartesi ve 19 Eylül Çarşamba 20.30’da garajistanbul’da.



Oyun Atlöyesi



Pandaların Hİkâyesİ: Ya da tam adıyla ‘Frankfurt’ta Kız Arkadaşı Olan Bir Saksofoncu Tarafından Anlatılan Pandaların Hikâyesi’. Seyircilerin ‘Küçük Bir İş İçin İhtiyar Bir Palyaço Aranıyor’ ve ‘Çehov Makinesi’ oyunlarıyla anımsayacağı, Romanyalı yazar Matei Visniec imzalı metin uçlarda yaşayan bir kadınla adamın aşk öyküsü. Ebru Özkan ve Caner Cindoruk’un rol aldığı, Kemal Aydoğan’ın yönettiği oyun 3 Ekim’de prömiyer yapacak.

Devam edenler: Uluslararası Shakespeare Festivali kapsamında Londra’da da sahnelenen ‘Antonius ve Kleopatra’ 25 Ekim itibariyle seyirciyle buluşmaya devam edecek. Polonyalı yazar Andrzej Saramonowicz’in ‘erkekleri/erkekliği eleştirmek’ üzerine kaleme aldığı ‘Testosteron’ beşinci yılında yola devam edecek… 17 Ekim itibariyle…



Tiyatro Pera



Akdenİz : Nesrin Kazankaya’nın yazıp yönettiği müzikal oyun kasımda prömiyer yapacak. Beş kişilik orkestra ve 11 oyuncudan oluşan oyun; direniş, aşk, ayrılık, hüzün, ölüm, yaşam coşkusu gibi temaları Akdenizlilik olgusunda ele alacak.

AH SMYRNA’M GÜZEL İZMİR ’İM: Nesrin Kazankaya’nın yazıp yönettiği ve prömiyerini İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan oyun mübadele sızısına İzmirli, köklü ve zengin bir Rum ailesi olan Vlasto’lar üzerinden bakıyor.



Oyunbaz



Ekip prömiyerlerini geçen sezon yapan ‘Bernarda Alba’nın Evi’ ve Tiyatro Festivali’nde sahneledikleri Tom Stoppard imzalı ‘Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler’ ile seyirci karşısında olacak. Seyirci, yazgıları Shakespeare tarafından yüzyıllar öncesinde yazılmış iki oyun karakterinin, Hamlet metni içerisinde var olma çabasına şahit olacak.