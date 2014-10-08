Tiyatro sanatçısı Volkan Saraçoğlu yaşamını yitirdi

Başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın paylaştığı "Bir Demet Tiyatro"da canlandırdığı "Feriştah Yenge"nin eşi "Numan" karakteriyle tanınan tiyatro sanatçısı Volkan Saraçoğlu (60) yaşamını yitirdi.

1964 yılından bu yana tiyatro camiasında yer alan sanatçının ölüm haberini Merih Fırat Twitter hesabından duyurdu.

Fırat, "Geçen gün paylaştım ama kimse umursamadı 1 saat önce maalesef usta oyuncu Volkan Saraçoğlu'nu kaybettik" dedi.

Bakırköy Özel Huzurevi'nde kalan 60 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Volkan Saraçoğlu kimdir?

Erzincan'da doğdu. Liseyi Erzincan'da bitirdi.1971 yılında İstanbul Maçka teknik makina bölümünden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul'da Üç Maymun Kabere tiyatrosunda profosyenel oldu. 1990 yılında hazine ve dış ticaret müdürlüğünden emekli oldu. 2007 yılında Sinan Bengier ve Ayberk Atilla ile kendi tiyatrosunu kurdu kendi yazdığı "insanın içi iğneli fıçı" adlı oyunu bir yıl oynadılar.