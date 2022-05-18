Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı söyledi, şikâyetçi oldu

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine Haktanır (56), sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nın saldırısına uğradığını öne sürerek, şikâyette bulundu. Aydın K. da sokak köpeklerini kendilerine saldırttığı iddiasıyla Çiğdem Mine H.'den şikâyetçi oldu.

Çankaya ilçesinde yaşayan Çiğdem Mine Haktanır, dün öğle saatlerinde Çayyolu Mahallesi'nde sokak köpeklerini beslerken, iddiaya göre bölgede iş yeri bulunan Aydın K. ve oğlu Emrah K. kendisine tepki gösterdi. Çiğdem Mine Haktanır, tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nın kendini darbettiğini belirterek şikayetçi oldu. Çiğdem Mine H., Emrah K.'nın kendisine yumruk atmasının ardından yere düştüğünü daha sonra saçından tutarak kendisini sürüklediğini ve kafasını yere vurduğunu söyledi.

Aydın K. da Çiğdem Mine Haktanır'dan sokak köpeklerini kendilerine saldırttığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Aydın K., çıkan tartışma sırasında Çiğdem Mine Haktanır'ın oğlu ve kendine yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Emrah K., ise kadının tartışma sırasında bacağını ısırarak, yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)