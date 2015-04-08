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Kültür-Sanat

Tiyatro sanatçısı Raif Hikmet Çam hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu 69 yaşındaki 2 çocuk babası Raif Hikmet Çam, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek yaşamını kaybetti

08 Nisan 2015 15:24

Uzun süredir başta şeker olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşayan 69 yaşındaki 2 çocuk babası Raif Hikmet Çam, hayatını kaybetti. 

Ankara Başkent Tiyatrosu'nda 1965'te profesyonel tiyatro hayatına adım atan Raif Hikmet Çam, 1967-1972 yıllarında Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda, daha sonra Meydan sahnesi ve Kardeş Oyuncular'da görev aldı.

1975 -1977 yıllarında Kayseri Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sanatçı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1986'dan beri Adana Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkan ve onlarca oyunda görev alan Raif Hikmet Çam, 2011'de sahnelenen Aziz Nesin'in ünlü eseri 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' oyununda sahneye çıkıp emekli oldu.

 

Sahneden uğurlanacak



Uzun süredir başta şeker olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşayan Raif Hikmet Çam, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini ve tiyatro camiasını yasa boğan Raif Hikmet Çam için, yarın saat 10.00'da Adana Devlet Tiyatrosu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde tören yapılacak. Son kez tiyatro sahnesine çıkartılacak Raif Hikmet Çam, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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