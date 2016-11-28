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Kültür-Sanat

Tiyatro sanatçısı Münir Akça vefat etti

Münir Akça'nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

28 Kasım 2016 01:40

Tiyatro sanatçısı Münir Akça, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'ndeki evinde merdivenden düşen Akça, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akça, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Münir Akça'nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na  gönderildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) Genel Sanat Yönetmeni Ufuk Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Münir Akça'nın vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Münir Akça, Ordu kültürüne ışık tutan, OBBKT'nın 53 yıllık yaşamında birçok anılarına tanıklık eden, kimi zaman oyuncu, kimi zaman yönetmen olarak sahnede olan emektar ve Ordu'nun çok değerli  sanatçısıydı. Ani ölümü hepimizi derinden üzdü." dedi.

Ersoy, Münir Akça için ilk cenaze töreninin yarın Ordu Büyükşehir  Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'ndan saat 11.00'de gerçekleştireceğini, ardından Orta Camisinde  kılınacak namazın ardından toprağa verileceğini sözlerine ekledi.

Ordu'da, 1951 yılında doğan Akça, 1990 yılında Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Daha sonra Bakırköy Belediyesi  Tiyatrosunda oyunculuk ve yönetmenlik yapan Akça, Arka Sokaklar, Her Şey Yolunda  Merkez, Mavi Kelebekler, Aşk-ı Memnu, Emret Komutanım, İz Peşinde, Sırlar Dünyası  başta olmak üzere birçok televizyon dizisi ve sinema filminde rol almıştı.

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