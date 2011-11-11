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Yaşam

Tiyatro sanatçısı İstemi Betil hayatını kaybetti İSTANBUL (A.A)

11 Kasım 2011 17:57

-Tiyatro sanatçısı İstemi Betil hayatını kaybetti İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - Tiyatro sanatçısı İstemi Betil, 68 yaşında hayatını kaybetti. ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde canlandırdığı ''Laz Ziya'' karakteriyle de tanınan sanatçı aynı zamanda birçok projede seslendirme sanatçısı olarak görev yaptı. Betil, 'Yüzüklerin Efendisi' serisinin Gandalf'ını ve Kirk Douglas, Anthony Quinn gibi sanatçıları da seslendirmişti. İstemi Betil, yarın saat 11.00'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

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