Tiyatro sanatçısı Hadi Çaman vefat etti

Tiyatro sanatçısı Hadi Çaman (65) İstanbul Ziverbey'de kaldığı özel bakımevinde, kalp ve solunum yetmezliğinden vefat etti. Doğa Bakımevi sahibi Levent Cebir yaptığı açıklamada, 15 Mayıs tarihinden itibaren bakımevlerinde kalan Çaman'ın, bugün saat 18.30 sıralarında kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle fenalaştığını ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 19.00 sıralarında vefat ettiğini belirtti.

Cebir, ALS hastalığı ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle 2007 yılı aralık ayından beri tedavi gören Hadi Çaman'ın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde uzun süre tedavi gördükten sonra, Doğa Bakımevi'ne yerleştiğini belirtti.

Çaman'ın özgeçmişi

Sinema ve tiyatro sanatçısı, yönetmen ve yazar Hadi Çaman, 13 Ocak 1943'te Kastamonu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Abdurrahman Paşa Lisesi'nde tamamlayan Çaman, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü.

Daha sonra Belediye Konservatuarı’nda eğitim gören Çaman, 1962 yılında Dormen Tiyatrosu ve Kent Oyuncuları'nın açtığı sınavı kazanarak, Altın Yumruk adlı oyunda profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladı.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Miyatro (Müjdat Gezen) ve Şan Tiyatrosu gibi tiyatrolarda birçok oyunda rol alan Çaman, 1982 yılında Yeditepe Oyuncuları'nı kurdu.

Çaman, 1982 yılından beri aralıksız olarak Nişantaşı'ndaki kendi tiyatrosunda sanat yaşamını sürdürmekteydi. Tiyatro dışında da çeşitli çalışmaları olan Çaman, çeviriler, uyarlamalar yaptı, oyunlar yazdı, yönetti. Döneminin tiyatro yaşamını konu alan bir kitap da yazan Çaman, birçok dalda kişisel ve kendi tiyatrosu Yeditepe Oyuncuları adına sayısız ödüller kazandı.