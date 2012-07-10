Tiyatro sanatçısı Erol Günaydın Bodrum'da hastaneye kaldırıldı!

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde tatilini geçiren sinema ve tiyatro sanatçısı Erol Günaydın, bu sabah saatlerinde ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sanatçı yürüme güçlüğü çekmesi nedeniyle yaklaşık iki haftalık fizik tedavi için hastaneye yatırıldı.

Tatil için Bodrum’a gelen Türk sinema ve tiyatrosunun ünlü isimlerinden 79 yaşındaki Erol Günaydın, sabah saatlerinde akrabası ve yardımcısı 48 yaşındaki Fatma Gülcemal’in çağırdığı ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne getirildi. Günaydın’ın tatilini geçirdiği sahilde sabah aniden yürüyememe ve ayakta durma zorluğu ile karşılaştığı ve yaklaşık iki hafta fizik tedavi göreceği öğrenildi.



"Hastane penceresinden Bodrum özlemimi gideriyorum"



Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan ve Başhekim Op. Dr. Oğuz Şahin’in odasında ziyaret ettiği Günaydın, hem yakınlarına selam gönderdi hem de denizden uzak kaldığı için içinin burkulduğunu söyledi. Günaydın, "Tatil için geldiğim Bodrum’da birden yürüyememeye ve ayakta duramamaya başladım. Hastaneye getirildim. Herkes plajda ve sahilde denizi girerken, ben hastane penceresinden Bodrum özlemini gideriyorum. Çocukları çok seviyorum, onlar için Akbank Çocuk Tiyatrosu ile Anadolu’yu karış karış gezdim, tedaviden sonra yine onlarla birlikte olacağım" dedi.



"Sağlık durumu iyi"



Kaymakam Gödekmerdan ise "Hastaneye getirilen sanatçımız için ne gerekiyorsa yapılacak, inşallah tedavi süresinin sonunda birlikte denize girip yüzeceğiz" dedi. Günaydın’ın doktoru Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Fatma Kılıç’ın üstlendiğini belirten Başhekim Şahin ise "Bacak adalelerindeki güçsüzlük nedeni ile yürümekte ve ayakta durmakta güçlük çeken sanatçımız için iki haftalık fizik tedavi ve güçlendirme programı uygulayacağız, şu anda sağlık durumu iyi" dedi.