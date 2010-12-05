-TİYATRO SANATÇISI DENİZ UYGUNER VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Deniz Uyguner, İstanbul'da vefat etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Uyguner'in cenazesi, yarın ikindi vakti Yakacık Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Pendik Şıhlı Mezarlığına defnedilecek. Uyguner, 1931'de İnegöl'de doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa'da bitiren Uyguner, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesinde eğitimine devam etti. Deniz Uyguner, 1947 yılında lise son sınıftayken İstanbul Şehir Tiyatrosuna girdi. Ferih Egemen'den sonra Çocuk Tiyatrosunun yaşatılması için büyük emek veren Uyguner, çok sayıda çocuk oyununu yönetti. Kenterler, Dormen, Lale Oraloğlu, Arena, Altan Karındaş ve Kadıköy İl tiyatrolarında rejisör ve koreograf olarak çalıştı. Uyguner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrolarında, ''Figaro'nun Düğünü'',''Dünya Malı Dünyada Kalır'',''Peter Pan'', ''Bir Kavuk Devrildi'', ''Julius Caesar''ın da aralarında bulunduğu birçok oyunun koreografisini üstlendi. ''Kafkas Tebeşir Dairesi'', ''Othello'',''Deli Saraylı'', ''Hamlet'', ''Yaprak Dökümü'' ve ''Marat-Sade'' gibi oyunlarda yer alan Uyguner, İstanbul Şehir Tiyatrolarının 1985 yılında yayımlanan ''Şehir Tiyatroları 70. Özel Sayısı''nı hazırladı.