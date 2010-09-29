-TİYATRO SANATÇISI BEKLAN ALGAN TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Kanser tedavisi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 3 gün önce vefat eden oyuncu, yönetmen, araştırmacı, eğitmen, tiyatro sanatçısı Beklan Algan (77) İstanbul'da toprağa verildi. Beklan Algan için ilk olarak Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Algan'ın birçok sanatçı arkadaşının katıldığı törende, eşi Ayla Algan ile kızı Sevi Algan, naaşın başında mum yaktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yaptığı konuşmada, Beklan Algan'ın tiyatro alanının duayenlerinden olduğunu belirterek, yerinin doldurulamayacağını söyledi. Tiyatroya ve sanata her türlü katkıyı sunacaklarını belirten Kadir Topbaş, ''Gençliğimi geçirdiğim tiyatro salonlarının korumaya alınması için çalışmalara başladık. Sanat için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız'' diye konuştu. Törende daha sonra, Beklan Algan'ın birlikte çalıştığı arkadaşları, onunla ilgili anılarını anlattı. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından sanatçının naaşı Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Beklan Algan'ın cenaze namazına, tiyatro ve sinema dünyasının tanınmış isimlerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek katıldı. Namazın ardından, Beklan Algan'ın naaşı, alkışlar eşliğinde konulduğu cenaze arabasıyla götürüldüğü Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.