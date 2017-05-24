Tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer felç geçirdi

Tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer (77) felç geçirdi.

Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin sağlık durumuyla ilgili "Annem hastaneden taburcu oldu, Allah'a şükür gayet iyiye gidiyor ama fizik tedaviye devam edecek. Rahatsızlığının ne zaman ve nasıl nüksettiğinden ziyade; bizim için de, sizin için de sağlık durumunun iyiye gitmesi daha önemli... Çocuklarımın yani torunlarının duruma üzülmemesi için basın açıklaması yaparak bu durumu duyurmak istemedik. Merak etmeyin, şu an iyi" dedi.

Ayten Gökçer, "Hocaların Hocası" olarak anılan tiyatro duayeni eşi Cüneyt Gökçer'in 2009'da vefat etmesinden sonra, kızının isteğiyle Ankara'dan İstanbul'a yerleşmişti. "19 yaşından beri çalışıyorum, hayatım çalışmakla geçti. Bana müsaade edin; kızım, damadım, torunlarım ve dostlarımın tadını çıkarmak istiyorum" diyen usta sanatçı, Kanyon'daki evinde sakin bir hayat sürüyordu.

Ayten Gökçer kimdir?

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında doğdu. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinema'ya 1965'de Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile baş rolde oynadı. 1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi.