T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer felç geçirdi

Gökçer, 77 yaşındaydı

24 Mayıs 2017 12:46

Tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer (77) felç geçirdi.

Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin sağlık durumuyla ilgili "Annem hastaneden taburcu oldu, Allah'a şükür gayet iyiye gidiyor ama fizik tedaviye devam edecek. Rahatsızlığının ne zaman ve nasıl nüksettiğinden ziyade; bizim için de, sizin için de sağlık durumunun iyiye gitmesi daha önemli... Çocuklarımın yani torunlarının duruma üzülmemesi için basın açıklaması yaparak bu durumu duyurmak istemedik. Merak etmeyin, şu an iyi" dedi.

Ayten Gökçer, "Hocaların Hocası" olarak anılan tiyatro duayeni eşi Cüneyt Gökçer'in 2009'da vefat etmesinden sonra, kızının isteğiyle Ankara'dan İstanbul'a yerleşmişti. "19 yaşından beri çalışıyorum, hayatım çalışmakla geçti. Bana müsaade edin; kızım, damadım, torunlarım ve dostlarımın tadını çıkarmak istiyorum" diyen usta sanatçı, Kanyon'daki evinde sakin bir hayat sürüyordu. 

 

Ayten Gökçer kimdir?

 

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında doğdu. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinema'ya 1965'de Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile baş rolde oynadı. 1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi.

 

ETİKETLER

Ayten Gökçerfelç geçirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24