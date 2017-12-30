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Yaşam

Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Selen doğum gününe 2 gün kala 62 yaşında hayatını kaybetti

30 Aralık 2017 17:51

Tiyatro sanatçısı Ayşe Selen bugün hayatını kaybetti.

Birçok tiyatro oyunu ile aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun'un da bulunduğu diziler ve 4 filmde oynayan Selen, doğum gününe 2 gün kala 62 yaşında hayatını kaybetti.

Selen'in cenazesinin, yarın (31 Aralık) saat 13.00’te düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Ayşe Selen kimdir?

Ayşe Selen, 1 Ocak 1955 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Avusturya Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Selen, çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Aralarında Kapalı Çarşı, Leyla ile Mecnun, Aşk Yakar, Doktorlar, Gülpare, Kavak Yelleri ve Çoban Yıldızı gibi dizilerin yer aldığı bazı televizyon dizilerinde de rol alan Ayşe Selen, beyaz perdede de dört filmde rol aldı.

1982 yapımlı Faize Hücum, 1995 yapımlı Böcek, 2008 yapımlı Usta ve 2010 yapımlı El Yazısı adlı sinema filmlerinde rol alan Selen, 30 Aralık 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

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