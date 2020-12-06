Devlet Tiyatroları sanatçısı Ali Cem Köroğlu'nun ölümünde 'ihmal' tartışması; Ahmet Mümtaz Taylan: "Organize cehalet sonucu Covid'ten hayatını yitirdi"

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Devlet Tiyatroları'nda kostüm tasarımcılığını yapan Ali Cem Köroğlu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Köroğlu'nun ölümü, tiyatro camiasında 'ihmal' tartışmasını başlattı.

Son olarak İzmir Devlet Tiyatroları’nda geçen günlerde prömiyeri yapılan ve kadrosunda pek çok tiyatro çalışanının Koranavirüs'e yakalandığı “Karıncalar / Bir Savaş Vardı” oyununun kostüm ve dekor tasarımını yapan Ali Cem Köroğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Köroğlu'nun ölümüyle ilgili tiyatro çevreleri açıklama yaptı.

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği, sanatçının ölümüyle ilgili "İzmir’den çok tatsız ve kötü söylentiler yayılmakta, büyük bir sorumsuzluk, cehalet ve ihmaller zinciri sonucunda Ali Cem Köroğlu'nu yitirdiğimiz gerçeği yüzümüze tokat gibi çarpmaktadır. Sürecin şeffaflaşması gerekmektedir. Bu kurumsal olarak darbe almamızın önüne de geçecektir" dedi.

"Bir sanat kurumunun tam anlamıyla bürokrasiye teslim olması Köroğlu'nu ölüme götüren olaylar zincirinin ilk halkasıdır" denilen açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, 28 Ekim 2020 tarihli Bakanlık genelgesiyle, Devlet Tiyatroları’nın Kültür ve Turizm Bakanlığına yetki devri gerçekleşmiştir. Her ne kadar bakanlık “sehven” olduğunu açıklasa da, yetkilerin iade edildiğine ilişkin bir evrak kuruma ulaşmamıştır. 5441 sayılı “tüzel kişiliğimizi” koruyan yasamızın dışında gelişen ve ANAYASAYA aykırı olan bu durum, bir sanat kurumunun tam anlamıyla bürokrasiye teslim olmasının sonucudur. Bürokrasi sanatın gerekli isterlerini bilemez. Bürokratlar sahneyi anlayamaz. Acil ve hızlı kararlar alamaz. ALİ CEM KÖROĞLU’ nu ölüme götüren olaylar zincirinin ilk halkasını burada aramak gerekir. Durumun vahameti ortadadır. Konuyla ilgili çok acil bir soruşturma, Devlet Tiyatroları üst yönetim yetkisinin bürokrasiye devri ile ilgili olarak, bakanlıktaki “karar vericileri” de kapsayacak şekilde başlatılmalıdır. Devlet Tiyatrolarında olaydan birinci derecede sorumlu yetkililerin soruşturma sürecinde, olayın gidişatını etkilememeleri adına “tedbiren” görevden el çektirilmesi gerekmektedir. Bu soruşturma sürecinin, görevden el çektirilen yetkililer için de kendilerini aklama adına bir fırsat olduğu unutulmamalıdır. Acil olarak perdeler corona sürecini kapsayacak biçimde süresiz kapatılmalıdır. ALİ CEM KÖROĞLU ’nun görev yaptığı oyun durdurulmalı, çalışanlar soruşturma sürecine dahil edilmeli, onların bilgilerine/tanıklıklarına başvurulmalıdır. Eğer söylendiği gibi yaşadığımız olağanüstü salgın sürecinde karantinaya sadık kalmayan bir oyuncunun duruma sebebiyet verenlerden biri olduğu ortaya çıkarsa, kurumla derhal ilişiği kesilmelidir. Devlet Tiyatrosu yetkililerinin prova ve temsil süreçlerinde çalışanlarına neden test yapmadığı da soruşturma kapsamında özellikle ele alınmalıdır.

Köroğlu'nun ölümüyle ilgili 'ihmal' olduğunu vurgulayan sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan da Twitter hesabından 'Ali Cem Köroğlu tanıdığım en güzel insanlardan biriydi. Devlet Tiyatroları'nın tepesinden başlayan bir dizi ihmal ve sorumsuzluktan oluşan organize cehalet sonucu Covid'ten hayatını yitirdi. Bu telafisiz kayıpta payı bulunanların her birinin açığa çıkmasının takipçisi olacağım" diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği ile Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası’nın ortak açıklamalarında da İzmir Devlet Tiyatrosu’ndaki tek kişilik oyunda bile prömiyerden sonra oyuncuların Koronavirüs' e yakalandığı kaydedilerek “Temaslı olan oyunun yönetmeni, yönetmen yardımcısı, dekor ve kostüm tasarımcısı, tüm teknik ekibi test yaptırmış ve pozitif çıktıklarını bildirmişlerdir. Bu durum tüm çalışanların yaşam hakkının riske atılmasıdır. Ve asla kabul edilemez. Bu yaşanan olay hastalık sürecindeki inisiyatifin tek başına kişilere bırakılamayacağının göstergesidir. Yapılan ihmalkârlık oyunda çalışan tüm ekibin sağlığını tehdit eden bir duruma dönüşmüştür” denildi.