Tiyatro sanatçıları Muhsin Ertuğrul'da sabaha kadar oturma eylemi yaptı

Tiyatro sanatçılarının ve sevenlerinin Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde dün akşam başlayan oturma eylemi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Eyleme katılanlar, sanatçı Fırat Tanış’ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Dün akşam saat 18.30 sıralarında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önündeki alanda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ve repertuar belirleme yetkisinin genel sanat yönetmeninden alınmasını protesto etmek için oturma eylemi başlatan tiyatro sanatçılarının eylemi gün ağarıncaya kadar sürdürdü.

Eylemde sanatçılar hem mum yaktı hem de müzik eşliğinde sloganlar attı. Soğuktan korunmak için bazı eylemciler battaniyeye sarılırken bazısı da mum yaktı. Grup, gece boyunca sanatçı Fırat Tanış’ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Muhsin Ertuğrul sahnesi önünde devam eden eyleme sanatçılara destek vermek için siyasetçilerin de aralarında bulunduğu isimler katıldı.



Kılıçdaroğlu da destek verdi



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muhsin Ertuğrul Sahnesi önüne gelerek tiyatroculara destek verdi ve burada bir konuşma yaparak Başbakan Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi.

Kılıçdaroğlu "Ne zamanki bir yönetici sanatçıyla kavga etmeye başlamışsa aslında kendi kuyusunu kazmıştır. Bir ülkenin çağdaşlığı kişi başı gelirle ölçülmez. Çağdaşlık başka bir şeydir. Çağdaşlık sinemadır, tiyatrodur, resimdir, heykeldir, gazetedir, 7 tane sanat dalımız var. Çağdaşlık budur" dedi.

Öte yandan BDP milletvekeli Sırrı Sakık da sanıtçılara destek verenler arasında yer aldı.



'Herkesi akord edebilmek mümkün olsa'



Gecenin ilerleyen saatlerinde sanatçı Fırat Tanış, özellikle 'Yani' ve 'Cav Bella' şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Tanış, gitarını akord ederken 'keşke herkesi akord edebilmek mümkün olsa' diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyonu’nun, Şehir Tiyatroları Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikleri protesto etmek isteyen katılımcılar arasında Çolpan İlhan, Mehmet Ali Alabora, Çağan Irmak, Levent Kazak, Levent Üzümcü, Rıza Kocaoğlu, Orhan Alkaya gibi oyuncular, sanat yönetmeni Ayşenur Şanlıoğlu ve CHP İstanbul milletvekili Çetin Soysal gibi tanınmış isimler de bulundu.

Buluşmayla ilgili olarak konuşma yapan oyuncu Orhan Alkaya, "Uzun bir geceye başlıyoruz. Biz tiyatrocular insanlık tarihinin mirasından geliyoruz. Korkacağımızı mı sanıyorlar" dedi.

Oyuncu Mehmet Ali Alabora da yaptığı konuşmada, "Dünyada ekonomik kalkınma gerçekleştirmiş ülkelerde sanat kurumları vardır. Bu kurumlar önemlidir. Bu kurumları dünyadaki örnekleriyle nasıl aynı seviyeye getirmeyi tartışmamız gerekiyor. Herkes için olduğu gibi benim için de burası çok önemli. Ben burada var oldum. Annem babam tiyatroda tanıştı. Annem beni karnında taşırken tiyatro sahnesinde oynuyordu. Biz hep buradaydık. Yine burada olacağız" dedi.



'Devlet tiyatroyu destekler, yönetmeye çalışmaz'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin Gençlik Kolları Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşma için, "Çok üzüldüm" diyen tiyatro sanatçısı Cem Davran, "Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin kadrolu oyuncusuyum. 1976 yılından bu yana bu sahnedeyim. Gelenekçilik ise, benden daha gelenekçi yok. Başbakanın sözüne çok üzüldüm. Dünyanın her yerinde devlet sanatı destekler. Yönetmeye çalışmaz, destek verir. Beni eleştirme diyemez. 2012 yılına bu açıklama yakışmadı. Düşük kan şekeriyle söylenmiş bir söz olarak algılıyorum. Kenan Işık bu hükümet tarafından atanmış bir yöneticiydi. Onun istifa etmesi bu hükümeti düşündürmelidir" dedi.



'Sanatçılar olarak muhalefet etmeyi öğrendik'



"Bu ülkedeki sanatçılar olarak muhalefet etmeyi öğrendik" diye söze başlayan oyuncu Jülide Kural da, "Bugün bu öğrendiğimiz muhalefet etmeyi, bugün daha fazla kullanmak ihtiyacındayız. Bizim halkı anlamadığımızı söylüyorlar. Biz her gün halkla buluşuyoruz. Belki bizi alkışlayanların bir bölümü bu hükümete oy veren insanlar. Başbakanın bizim oyunlarımızı seyretmesini çok isterim. Sanatın doğası gereği gelenekçiliğe aykırıdır. Ama bizim çalıştığımız insanlar içinde her görüşten insan var. Muhalefetsiz ülke mi olur" diye konuştu.

Bu sırada katılımcılar müzikler eşliğinde "Korkuya karşı özgür tiyatro", "Seyirci uyuma tiyatrona sahip çık" ve "Karanlığa karşı omuz omuza" şeklinde slogan attı. Ayrıca bazı tiyatrocular da üzerlerinde "Muhafaza KAR sanat", "Şehir tiyatrolarını kapatmak Güven Özveri Tecrübe ister" ve "to belediye or not tobelediye" yazılı tişörtle dolaştı. Bir kadın ve bir erkek tiyatrocunun yaptığı tahta bacak gösterisi de ilgi çekti.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde bulunan heykelin önüne şehir tiyatrolarında oynamış oyuncuların fotoğrafları yapıştırıldı. Katılımcılar sabaha kadar süren eylemde yakmak için yanlarında mum getirdi. Elemciler daha sonra yüzlerini Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne sırtlarını da denize dönerek oturma eylemi düzenledi. Sayıları her dakika artan tiyatrocuların eylemi sabahın ilk ışıklarına kadar Fırat Tanış'ın şarkıları eşliğinde sürdü.