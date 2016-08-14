Tiyatro salonunu kapatan Ali Poyrazoğlu: Salonumun koltukları gençlere can olsun

Şişli’deki adını taşıyan tiyatrosunu boşaltan usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, tiyatrodaki 250 koltuğu salon açan gençlere hediye edeceğini açıkladı. Gençlere Twitter’dan “Benimle temasa geçin” diye seslenen Poyrazoğlu, “Tiyatromun koltukları gençlere can olsun” dedi.

Habertürk'ten Ece Saruhan'ın haberine göre, usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Şişli’deki kendi adını taşıyan tiyatrosunu boşalttı. “İstanbul çok büyüdü. Şişli, Sirkeci’ye döndü, tiyatro seyircisi Şişli’den ayağını kesti. Zaten uzun zamandır sahneyi kendim kullanmıyordum, başka ekiplere veriyordum” diyen Poyrazoğlu, oyunlarını İstanbul’daki sahneleri gezerek seyirciyle buluşturmayı sürdüreceğini açıkladı. Tiyatrodaki koltuklarıysa paylaşıma açtı. “İstanbul’da bir yerlerde tiyatro salonu yapan genç arkadaşlar, 250 yeni koltuk var elimde. Hediye edeceğim. Benimle temasa geçin” diye bir tweet atan Poyrazoğlu, “Koltukların tuttuğum depoda çürümesine içim elvermedi” dedi ve ekledi: “Ben tiyatroya, Grup 6’yı kurarak başladım. O zamanlar Yenikapı’daki bir öğrenci kahvesinin arkasında bir depo vardı. Orayı, 30 kişilik bir salona dönüştürdük. Bugün elimdeki 250 gıcır gıcır koltukla, 50 kişilik salonlarda tiyatro yapan gençlere destek olmak istiyorum. Paylaşmak lazım, bu koltuklar onlara can olsun.”

“Çok fazla talep var”

Tweet’i attığı andan itibaren çok sayıda talep geldiğini belirten Poyrazoğlu, “Bandırma’dan Malatya’ya kadar her yerden hatta okullardan bile mesaj aldım. Elimdeki koltukları 5-6 tiyatro arasında paylaştıracağım. Kamyon parasını ödeyip Anadolu’ya da göndereceğim” dedi. Tiyatrodaki kostümlerin bir kısmını da dizi ve film setlerine hediye ettiğini belirten Poyrazoğlu ekledi: “Tiyatronun duvarlarında 80 parçalık nadide bir maske koleksiyonu vardı. O koleksiyonu da ya bir müzeye hediye edeceğim ya da çok güvendiğim bir tiyatroya vereceğim.”