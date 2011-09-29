-Tiyatro perdesi ''Kantocu'' ile aralanıyor ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Ankara Devlet Tiyatrosu yeni sanat sezonuna Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'in yazıp yönettiği ''Kantocu'' müzikaliyle 'merhaba' diyecek. Devlet Tiyatrolarında ilk kez seyirciyle buluşacak müzikal, 1920'lerin İstanbul'unda takma adla sahneye çıkan kantocu Verjin'in hikayesini anlatıyor. Kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip müzikal, 1 Ekim'de Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Müzikali yazan ve yöneten Haldun Dormen, ''Kantocu'' müzikalini yaklaşık 5 yıl önce yazdığını, ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendiğini söyledi. Eserin daha sonra Eskişehir Şehir Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştuğunu bildiren Dormen, ''Kantocu yazdığım oyunlar içerisinde zannediyorum en sevdiğim oyun. Bu müzikali dünyadan göçmüş olan Direklerarası'nın büyük sanatçılarına saygı duruşu olarak nitelendiriyorum'' dedi. Dormen, daha önce İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda bir müzikal sahneye koyduğunu Ankara'da ise ilk kez bir oyun sahneleyeceğini kaydetti. Son zamanlarda genel kültürün çok azaldığını ve fazla önemsenmediğini dile getiren Dormen, gençlerin baleye, tiyatroya ilgisinin Türkiye için artı puan olduğunu söyledi. Tiyatroya meraklı gençlerin Muhsin Ertuğrul'u tanımadığını belirten Dormen, ''Muhsin Ertuğrul'u tanımadan nasıl tiyatroya meraklı olunuyor anlamıyorum. Dün sokakta birini gördüm, 'Ben tiyatroya çok meraklıyım hiç kaçırmam' dedi. 'Oyunumuza buyurun' dedim, 'Nerede oynuyorsunuz?' diye sordu. Kantocu, Cüneyt Gökçer sahnesi şeklinde yanıt verince burayı bilmediğini söyledi. Ankara'da tiyatroya meraklı biri burayı bilmiyorsa nasıl meraklı anlamıyorum'' diye konuştu. Yeni sezona 'merhaba' demeye hazırlanan müzikal, 1920'lerin İstanbul'unda takma adla sahneye çıkan kantocu Verjin'in hikayesini anlatıyor.