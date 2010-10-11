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Yaşam

Tiyatro oyunu izlerken yaşamını yitirdi

Tarihi şekerci merhum Ali Muhiddin Hacıbekir’in eşi Hayriye Hacıbekir (82), Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlediği tiyatro oyunu sırasında yaşamını yitirdi.

11 Ekim 2010 03:00

T24- Tarihi şekerci merhum Ali Muhiddin Hacıbekir’in eşi Hayriye Hacıbekir (82), Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlediği tiyatro oyunu sırasında yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla tiyatroya geldiği öğrenilen Hacıbekir’in öldüğü oyuna verilen arada anlaşıldı. Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki ‘Tehlikeli İlişkiler’ oyunu bir ölüme sahne oldu. 4 asırdır şeker ve lokum üreten Hacı Bekir Şekercilik’in eski sahibi merhum Ali Muhiddin Hacı Bekir’in eşi Hayriye Hacıbekir, arkadaşlarıyla gittiği tiyatroda fenalaştı. Önce uyuduğu sanılan ancak oyuna verilen arada kalbinin durduğu anlaşılan Hacıbekir’in cesedi morga götürülürken, oyunun ikinci perdesi de iptal edildi.

Daha önce by-pass ameliyatı geçirdiği ve şeker hastası olduğu öğrenilen Hayriye Hacıbekir’in, ünlü şekerci merhum Ali Muhiddin Hacı Bekir’in eşi Hacı Bekir Şekercilik Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Şahin’in de kayınvalidesi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü’nün 1940-1945 yılları arasında başkanlığını yapan Ali Muhiddin Hacı Bekir de 82 yaşındayken kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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