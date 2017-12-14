Tiyatro oyuncusuna sahnede saldırı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta sahnelenen bir tiyatro oyununda seyircilere hitaben konuşma yapan A.S.Y., sahne arkasından çıkan bir kişi tarafından dövüldü.

Olay, 12 Aralık Salı günü Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı\'nda meydana geldi. Ankara\'dan Tokat\'a gelen özel bir tiyatro ekibi, \'Kanlı Nigar\' isimli oyunu sahnelemek için sahneye çıktı. Oyunculardan A.S.Y. ikinci perde başlamadan önce seyircilere hitaben konuşma yaptı ve seyircileri selamlayıp arkadaşlarını alkışladıktan sonra kulise yöneldi. Bu sırada sahne arkasından çıkan ve organizatör firma çalışanlarından olduğu belirtilen S.Ş., A.S.Y.\'ye kafa atttı. Sahnedekisaldırı izleyicilerden büyük tepki alırken, A.S.Y., hastanedeki tedavisinin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayetçi oldu. A.S.Y. daha sonra da şehirden ayrıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilen kavganın alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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