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Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız ifadeye çağrıldı

06 Mart 2020 11:43

Mizah videoları ile tanınan tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız ifadeye çağrıldı.

Avukat Celal Ülgen, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Turgay Yıldız’ın ifade vermek üzere Vatan Caddesi’nde Emniyet Müdürlüğü’ne geldiğini ifade etti.

Ülgen yaptığı paylaşımda, "Şu anda eleştirel tiyatro yapan Turgay Yıldız da ifade vermeye çağrıldığı için Vatan Caddesi'nde emniyet müdürlüğünde" diye yazdı.

"İhbara bağlı ifade verdim"

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Her şey yolunda ifademi verdim. Birazdan emniyetten çıkıyoruz. Saçma bir ihbar. Sadece ihbara bağlı ifade verdim' dedi.

 

 

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