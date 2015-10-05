Tiyatro oyuncusu Tomris İncer hayatını kaybetti

Son olarak Racon dizisi ile ekranlara gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tomris İncer, 67 yaşında yaşamını yitirdi.
Kanser tedavisi gören Tomris İncer'in ölüm haberini tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Kazak, Twitter hesabından duyurdu. Kazak, İncer'in fotoğrafıyla birlikte paylaştığı "Büyük bir ustayı kaybettik. O sahneye, sahne de ona aşıktı. Güle güle" notuyla kötü haberi verdi.
Cem Davran: Ah be Tomi. #Tomrisİncer Çocukluğum, ilk gençliğim derken, sadece Rumuz Goncagül bile desem yeter. Ruhun şad olsun.
Yekta Kopan: Tomris İncer büyük bir oyuncuydu. Gözleri yeterdi.
Buket Dereoğlu: Muhteşem bir oyuncuyu daha kaybettik.. #tomrisincer
İyiyim mesajı yollamıştı
İncer, Ağustos ayında yayımlanan video ile sevenlerine seslenmişti. Yayınlanan videoda gayet neşeli ve morali yüksek olduğu görünen Tomris İncer, videoda şu ifadelere yer vermişti:
"Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, moralim düzgün, erken tedavi, erken teşhis ve moral gerçekten çok yüksek, sonra ne olur bilmiyorum ama şimdi gayet iyiyim. Radyo terapim bitti kemoterapiye başladık bugün ilk kemo bitti. Yani umutluyum, siz de umutlu olun. Gerçekten mutluyum oynamıyorum hepinizi seviyorum.
Tomris İncer kimdir?
16 Mart 1948 Bulgaristan doğumlu olan Tomris İncer çeşitli tiyatro, dizi ve sinemalarda rol aldı. 1974 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı birçok farklı proje ile izleyici karşısına çıktı.
Tomris İncer 2006 yılında Binbir Gece dizisiyle ekrana gelmiş ve Nadide Evliyaoğlu karakterine hayat vermişti.
Filmografisi
Racon - 2015
Böyle Bitmesin - 2012
Aşk ve Ceza - 2010
Tramvay (film)- 2006
Binbir Gece - 2006
Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol - 2005
Bir İstanbul Masalı - 2003
Aşk ve Gurur - 2002
Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002
Karşılaşma - 2002
Çamur - 2002
O da Beni Seviyor - 2001
Bana Old and Wise'ı Çal - 1998
Kuşatma Altında aşk - 1997
Aylaklar - 1994
Tersine Dünya - 1993
Gizli Yüz - 1990
At Gözlüğü - 1978