Tiyatro oyuncusu Tomris İncer hayatını kaybetti

Son olarak Racon dizisi ile ekranlara gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tomris İncer, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Kanser tedavisi gören Tomris İncer'in ölüm haberini tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Kazak, Twitter hesabından duyurdu. Kazak, İncer'in fotoğrafıyla birlikte paylaştığı "Büyük bir ustayı kaybettik. O sahneye, sahne de ona aşıktı. Güle güle" notuyla kötü haberi verdi.

Cem Davran: Ah be Tomi. #Tomrisİncer Çocukluğum, ilk gençliğim derken, sadece Rumuz Goncagül bile desem yeter. Ruhun şad olsun.

Yekta Kopan: Tomris İncer büyük bir oyuncuydu. Gözleri yeterdi.

Buket Dereoğlu: Muhteşem bir oyuncuyu daha kaybettik.. #tomrisincer

İyiyim mesajı yollamıştı

İncer, Ağustos ayında yayımlanan video ile sevenlerine seslenmişti. Yayınlanan videoda gayet neşeli ve morali yüksek olduğu görünen Tomris İncer, videoda şu ifadelere yer vermişti:

"Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, moralim düzgün, erken tedavi, erken teşhis ve moral gerçekten çok yüksek, sonra ne olur bilmiyorum ama şimdi gayet iyiyim. Radyo terapim bitti kemoterapiye başladık bugün ilk kemo bitti. Yani umutluyum, siz de umutlu olun. Gerçekten mutluyum oynamıyorum hepinizi seviyorum.

Tomris İncer kimdir?

16 Mart 1948 Bulgaristan doğumlu olan Tomris İncer çeşitli tiyatro, dizi ve sinemalarda rol aldı. 1974 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı birçok farklı proje ile izleyici karşısına çıktı.

Tomris İncer 2006 yılında Binbir Gece dizisiyle ekrana gelmiş ve Nadide Evliyaoğlu karakterine hayat vermişti.

Filmografisi

Racon - 2015

Böyle Bitmesin - 2012

Aşk ve Ceza - 2010

Tramvay (film)- 2006

Binbir Gece - 2006

Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol - 2005

Bir İstanbul Masalı - 2003

Aşk ve Gurur - 2002

Gönlümdeki Köşk Olmasa - 2002

Karşılaşma - 2002

Çamur - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Bana Old and Wise'ı Çal - 1998

Kuşatma Altında aşk - 1997

Aylaklar - 1994

Tersine Dünya - 1993

Gizli Yüz - 1990

At Gözlüğü - 1978