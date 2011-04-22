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TİYATRO OYUNCUSU SİLAHLA YARALANDI KOCAELİ (A.A)

22 Nisan 2011 00:30

-TİYATRO OYUNCUSU SİLAHLA YARALANDI KOCAELİ (A.A) - 21.04.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tiyatro oyuncusu Şafak Karaali'yi silahla yaraladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki kafede, Zeynep P, tiyatro oyuncusu Şafak Karaali'ye (42) tabancayla dört el ateş etti.  Bacağından yaralanan Karaali, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Karaali'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polise teslim olan Zeynep P'nin, emniyetteki ifadesinde, Karaali'yi kendisini taciz ettiği için yaraladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

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