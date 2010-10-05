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Kültür-Sanat

Tiyatro ödülleri sahiplerini arıyor

'Tiyatro... Tiyatro...' dergisince düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri, 11 Ekim Pazartesi günü sahiplerini bulacak.

05 Ekim 2010 03:00

T24- 'Tiyatro... Tiyatro...' dergisince düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri, 11 Ekim Pazartesi günü sahiplerini bulacak.


Bu sene Fonex Kozmetik sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 'Tiyatro... Tiyatro...' dergisince düzenlenecek 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreni, 11 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak.


11 kategoride ödülün verileceği törenin sunuculuğunu, usta tiyatrocu Ayşe Lebriz yapacak.


Törene, ödüllerde aday gösterilen, tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter, sanatçı Zuhal Olcay, Yetkin Dikiciler, Ahmet Levendoğlu, Demet Evgar, Ahu Türkpençe, Şehsuvar Aktaş gibi pek çok ünlü isim katılacak.


Ödül alan sanatçıların yanı sıra, aralarında Çetin Tekindor ve Engin Alkan'ın olduğu ''Deli Saraylı'' dizi ekibi ile Bihter Dinçel ve Barış Dinçel gibi sanat dünyasının önde gelen isimleri törende yer alacak.

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