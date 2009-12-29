Tiyatro Ödülleri 2009 Sahiplerini Buldu

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Türkiye’de ne gazetelerin ne de dergilerin, arkalarında büyük bir sermaye grubu veya yoğun reklam desteği olmadan ayakta durmaları neredeyse imkansız. Özellikle belli bir alanı veya sektörü sahiplenen dergiler yeterli dağıtım imkanı bulamadıkları için ancak reklam gelirleriyle maliyetlerini kurtarıyor.





İşte bu ortamda Tiyatro... Tiyatro... Dergisi’nin yirmi yıllık çabası gerçek bir başarı hikayesidir. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı’nın ödül törenindeki konuşması derginin daha iyi noktalara geleceğinin umudunu taşıyordu ki, biz de bu umuda ortak oluyoruz.





Benim de 2005 yılından beri seçici kurulunda yer aldığım ödül programı, ilkeleri, seçiciler kurulunun gerekçeli kararlarının kamuoyuyla paylaşılması, popüler polemiklere yer vermemesi ve keyfi düzenlemelerden kaçınmasıyla tiyatro camiasında itibarla karşılanıyor.





Ödül Töreni yakın zamanda kaybettiğimiz usta Ali Taygun’un yokluğunu derinden hissettik ama tiyatrocuların alışkın olduğu gibi acıları gömüp sahne ışıkları altında sevinci ve heyecanı yaşamaya çalıştık.





Bu yıl, Tiyatro… Tiyatro… Dergisi Teşekkür Plaketi, eğitimci ve eleştirmen kimliğiyle yaptığı değerli çalışmaların yanı sıra genel yönetmeni olduğu İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’ni uluslararası platformda getirdiği itibarlı noktadan dolayı Prof. Dr. Dikmen Gürün’e sunuldu.





Sahne tasarımında yığınla başarıya imza atan ve bu yıl da “Maskeliler” oyunundaki çalışmasıyla ödül kazanan Duygu Sağıroğlu’nun artık bu ödülleri bana vermeyin, gençler kazansın istiyorum demesi büyük alkış aldı.





Tiyatro Pera’nın kurucusu Nesrin Kazankaya, Yılın Yönetmeni ödülünü alırken zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizdi ve mücadeleye devam etmemiz gerektiğini belirtti.





Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne Genco Erkal’la birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının başarılı genç aktörü Mert Turak layık görüldü. Mert, heyecanlı ve bir o kadar da esprili konuşmasında bu ödülü Genco Ustayla paylaşmaktan duyduğu gururu dile getirdi.





Yılın Kadın Oyuncusu Defne Halman, NewYork’ta yaşamasından dolayı uzun süre ara verdiği Türkiye’deki tiyatro serüveninde camianın kendisine hemen kucak açmasından şaşkınlık duyduğunu, kendisini motive ettiğini ve bu ödülün büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Halman’ı, 80’li yılların sonunda Şehir Tiyatrolarındaki başarılı rollerinden hatırlıyorum. Geri dönüşü, sanatseverler için hem büyük sürpriz hem de memnunluk verici oldu.





Mustafa Demirkanlı, bundan sonra Tiyatro Ödülleri’nin gezici olmaktan kurtulacağının ve her yıl Ekim ayında Şehir Tiyatrolarının Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenleneceğinin de müjdesini verdi.





Tiyatro... Tiyatro... Ödülleri 2009’da ödül kazananları sıralayalım:





Yılın Yapımı Rahat Yaşamaya Övgü! (Brecht Kabare) (Tiyatro Pera)

Yılın Yönetmeni Nesrin Kazankaya (Rahat Yaşamaya Övgü! [Brecht Kabare] -Tiyatro Pera)

Yılın Kadın Oyuncusu Defne Halman (Victoria - Kent Oyuncuları)

Yılın Erkek Oyuncusu Genco Erkal (Marx'ın Dönüşü - Dostlar Tiyatrosu)

Mert Turak (Kabare - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Yılın Oyun Yazarı Kerem Kurdoğlu (İstanbul'da Bir Dava - Garajistanbulpro)

Yılın Çevirmeni Ahmet Levendoğlu (Nehrin Solgun Yüzü - Tiyatro Stüdyosu)

İsmail Bekir Ağlagül (Sokrates'in Son Gecesi - İstanbul Devlet Tiyatrosu)

Yılın Sahne Tasarımcısı Duygu Sağıroğlu (Maskeliler - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Yılın Giysi Tasarımcısı Nihal Kaplangı (Leonce ile Lena - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Yılın Işık Tasarımcısı Cem Yılmazer (Victoria - Kent Oyuncuları)

Yılın Oyun Müziği Tolga Çebi (Testosteron - oyun atölyesi)

Yılın Koreografı Selçuk Borak (Kabare - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)





Göksel Kortay’ın bir ödülü açıklamadan önce bütün adayların aynı derecede başarılı olduğunu ancak birinin bir adım önde olduğunu ve geceden ödülle ayrılacağını söyledi. Son derece doğru bir tespit. Nihayetinde asıl başarıyı seyircinin alkışları tesbit ve takdir etmiyor mu?