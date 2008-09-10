Tiyatro Kedi Çalıkuşu'nu sahneleyecek

"Aldatma" Romanya'da sahnelenecek

'Şehir Tiyatroları' Kıbrıs'ta sahne alıyor

Tiyatro Kedi, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan "Çalıkuşu" oyununu, 11 Ekim Cumartesi gününden itibaren Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "yaklaşık 90 yıldır en çok okunan Türk romanı, döneminde en çok ilgi ve seyirci toplayan Türk filmi, televizyonun seyirci rekorları kırmış unutulmaz dizisi" olan Çalıkuşu'nun Tiyatro Kedi tarafından sahnelenecek yorumunda, Ebru Cündübeyoğlu, Elif Çakman ve Dilek Aba sahnede üç farklı Feride'yi canlandıracak.Cündübeyoğlu, Çakman ve Aba, 1920'lerde bir kadının İstanbul'dan Anadolu'ya uzanan mücadele dolu yaşamındaki evreleri, "Feride'lerin kimliğinde" izleyiciye sunacak. Yazarının anlatımıyla "Gözlerinden uyku gibi sevda akan" Feride'nin ölümsüz aşkı Kamran'ı ise Atılgan Gümüş oynayacak. Feride'nin tüm öyküsünün köşe taşlarını oluşturan altı farklı kadın kahramanı Dilek Türker, "Siyahlı Kadın"ı Deniz Türkali, Feride'nin Anadolu macerasının en önemli kişilerinden biri olan Dr. Hayrullah'ı Tarık Papuççuoğlu, dönemin tüm bürokratlarını Mehmet Ulay, "Feride'nin sırdaşı" Müjgan ve onu bu yolculuğunda "küçük tuzaklarına çekmeye çalışan kadınları" Özlem Çakar, Yüzbaşı İhsan'ı Abdül Süsler, Feride'nin karşılaştığı kişileri Erez Ergin Köse ve Sanem İşler canlandırıyor.İpek Kadılar Altıner'in oyunlaştırdığı, Hakan Altıner'in sahneye koyduğu Çalıkuşu'nda dekor ve kostüm tasarımı Gizem Gürsel ve Sedef Kermen, ışık tasarımı Mesut Sarı tarafından yapıldı.