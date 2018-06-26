Tiyatro izleyicisi yüzde 16.4 artışla 7 milyon kişiyi aştı

İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Türkiye’nin tiyatro izleyici sayısı 2016 – 2017 sezonunda, 2015 – 2016 sezonuna göre yüzde 16.4 artarak 7 milyon 6 bin 410 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 – 2017 sezonunda, bir önceki sezona göre, tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 18.2 artarak 31 bin 690\'a çıktı. Gösterilen yerli telifli yapıt ve yabancı telifli yapıt sayıları da sırasıyla yüzde 19.8 ve yüzde 12.8 arttı.

Türkiye genelinde, salon sayısı yüzde 8.6 artışla 783’e ulaşırken, koltuk sayısı yüzde 9.7 artarak 287 bin 214\'e çıktı.

TÜİK verilerine göre, sinema izleyicisi sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 23.9 artarak 68 milyon 248 bin 526\'ye yükseldi. Sinema salonlarında gösterilen film sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8.9 artarak 58 bin 214\'e çıkarken, yerli filmler yüzde 11.6 artışla 25 bin 275\'e, yabancı filmler de yüzde 6.9 artışla 23 bin 939\'a yükseldi.

Sinema salonları da bir önceki yıla göre yüzde 8.4 artışla 2 bin 692\'ye yükselirken, koltuk sayısı da yüzde 7.0 artışla 328 bin 845\'e çıktı.

Sinema salonu bulunmayan il sayısı da, Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli illeri ile dört oldu.