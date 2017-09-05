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Titus Tüneli tarihe ışık tutuyor

Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ(Hatay) (DHA)- HATAY'ın Samandağ İlçesi'nde mühendislik harikası tarihi Titus Tüneli turist akınına uğruyor

05 Eylül 2017 13:52

Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ(Hatay) (DHA)- HATAY\'ın Samandağ İlçesi\'nde mühendislik harikası tarihi Titus Tüneli turist akınına uğruyor.
Musa Dağı\'ndan gelen sel sularının limana zarar vermemesi için Roma İmparatoru Vespasian tarafından yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde yapımı tamamlanan Titus Tüneli tarihe ışık tutuyor. Yaklaşık 1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünelin üst tarafının belli noktalarının kapalı olmasının yanı sıra yer yer açıklıklar bulunuyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının yansımasıyla muhteşem bir renk cümbüşünün ortaya çıktığı tünel, mühendislik harikası olarak nitelendiriliyor. Serin olmasının yanı sıra yer yer içerisinde kayaların bulunması nedeniyle sonuna kadar gidilmesi biraz zahmetli olan tünel Samandağ Kaymakamlığı tarafından geçen yıl yapılan yürüyüş yolu ile artık kolaylıkla gezilebiliyor. Haftada ortalama 2-3 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Titus Tüneli, devasa görüntüsü ile ziyaretçilerini etkiliyor.
Titus Tüneli\'nin yapımına 69 yılında Roma İmparatoru Vespasian Dönemi\'nde başlandığını ve Vespasian\'ın oğlu Titus tarafından yapımı tamamlandığı belirten Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, bölgede yürüyüş yolları başta olmak üzere birçok alanda yenileme çalışması yaptıklarını bu sayede ziyaretçi sayısında büyük artış olduğunu söyledi. Çelik, şöyle dedi:
\"Hafta sonları 2-3 bin civarında ziyaretçimiz oluyor, son 1 ay içinde burayı 9 bin civarında kişi ziyaret etti. Bu sayının daha artacağını düşünüyoruz. Ama önemli olan tabi ziyaretçi sayısı değil, önemli olan buradaki tarihi dokuya zarar vermemek, bu tarihi dokuyu koruyup gelecek nesillere daha güzel bir şekilde intikal ettirebilmek.\"

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