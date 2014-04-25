Kanser tedavisi gören Eski Barcelona Teknik Direktörü Tito Vilanova hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören Vilanova, durumunun kötüleşmesi sonrasında perşembe günü Quiron Hastanesine kaldırılmış ve ameliyat edilmişti. Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan İspanyol teknik adam hastalıkla olan mücadelesine daha fazla devam edemedi ve hayata gözlerini yumdu.

Barcelona'nın başında 2012-2013 sezonunda 100 puanla şampiyonluğa ulaşan Katalan teknik adam 17 Eylül 1968 doğumluydu.

2012-2013 sezonu şampiyonu Barcelona'da kupayı kanserle mücadele eden teknik direktör Vilanova ve o dönem karaciğerinde tümör tespit edilen oyuncusu Abidal beraber kaldırıyordu...

Mourinho ile tanıdık

Tito Vilanova'yı 2011 yılında Camp Nou'da oynanan Barcelona - Real Madrid maçında tanıdık. Katalanların 3-2 kazandığı maçta kendine hakim olamayan Jose Mourinho çıkan olaylar sırasında parmağını Tito'nun gözüne sokmuştu. Tito da bu harekete Mourinho'yu iterek karşılık vermişti.

La Masia hayalini gerçekleştirdi

Kariyeri boyunca en büyük arzusu La Masia'dan çıkan bir 11'le sahaya çıkmak olan Tito Vilanova, bu hayalini 25 Kasım 2012'de gerçekleştirdi. Levante ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları maça Valdés; Montoya, Piqué, Puyol, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Cesc; Pedro, Messi ve Iniesta.ile çıkan Vilanova, La Masia hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Barcelona Başkanı Bartemou'da, eski teknik direktörleri Tito Vilanova'nın ani ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Huzur içinde yat. Bize ve FC Barcelona'ya öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.