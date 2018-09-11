Tite'den Donald Trump'a tepki

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Brezilya Milli Takımı ile ilgili sözlerine Brezilya Teknik Direktörü Tite’den yanıt gecikmedi.



Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Beyaz Saray’a yaptığı ziyaret sonrasında Brezilyalı bir basın mensubunun sorularını cevaplamadan önce, Brezilya’nın 2018 Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etmesine atıfta bulunarak, “Futbol ülkesi olarak son zamanlarda bir problem yaşadığınızı düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.



Trump’ın bu sözlerine Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite’den cevap geldi. Tecrübeli teknik adam konuya ilişkin, “Başkana tek yanıtım, 5 defa dünya şampiyonu olduğumuzdur. O, tarihi benden daha iyi biliyor olmalı” şeklinde konuştu.

Brezilya geçtiğimiz hafta hazırlık maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni Neymar ve Roberto Firmino'nun golleriyle 2-0 mağlup etmişti.