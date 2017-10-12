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Spor

Tite: Medel, Neymar’a küfretti

Şili, Brezilya'ya yenilerek Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi

12 Ekim 2017 12:39

2018 FIFA Dünya Kupası’nın Güney Amerika Elemeleri’nde Brezilya'nın Şili'yi 3-0 mağlup ettiği maçta Şili Teknik Direktörü Tite, Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen Gary Medel'in, Neymar'a küfrettiğini söyledi.

Karşılaşma sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tite, Neymar'ın sarı kart görmesinin nedeni olarak Medel'in, Neymar'ın annesine küfretmesini işaret etti.

Tite, açıklamasını şöyle sürdürdü:

''Maç bitiminde Medel'in yanına gittim. Her şey bitmişti ancak bu tarz olaylar için daha dikkatli olmamız gerektiğini söyledim'' dediğini belirten Tite sözlerine şöyle devam etti.

‘'Devre arasında ne yaşandığını biliyoruz. Bazen adam annenizi, Neymar'ın annesini ya da benim annemi rencide ettiğinde bunu göğsünüzde yumuşatmanız gerekir'’ diye konuştu.

Maçta 1 asist yapan Neymar, 45’inci dakikada sarı kart görmüştü.

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