Titanik'ten kalan son hatıralar da satıldı

Titanik faciasından kurtulanlardan hayatta kalan son yolcu olan İngiliz Millvina Dean'in (96) eşyaları açık artırmada satıldı.



İngiltere'nin güneybatısındaki Devizes'da düzenlenen açık artırmada, kaldığı huzurevinin masraflarını ödemek için "anılarını" satmak zorundan kalan kadının eşyaları 31 bin 150 sterline (yaklaşık 80 bin YTL) alıcı buldu.



Açık artırmanın organizatörleri, Titanik battığında 2 yaşında olan Dean'in bu satıştan elde etmeyi düşündüğü paranın 10 katını kazandığını söylediler.



Satılan eşyalar arasında bulunan, Dean'in kazadan kurtulan ailesiyle New York'a vardığında kendilerine verilen giyeceklerin yer aldığı bavul, özellikle dikkati çekti. Eski mektuplar ve Titanik'in az bulunan resimleri de satılanlar arasında yer aldı.



Dean, satıştan 3 bin sterlin kazanmayı ve bu parayla huzurevinin masraflarını karşılamayı umduğunu söylemişti. Huzurevinde iki yıldır kalan yaşlı kadın, "elinde değerli olan ne varsa" satışa sunduğunu belirtmişti.

Batmaz denilen Titanik transatlantiği, 2 bin 227 yolcusuyla 1912'de çıktığı ilk seferinde, New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak batmış, kazada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 700 kişi kurtulmuştu.

Millvina Dean, kendisi gibi o dönemde bebek olan erkek kardeşiyle birlikte kazadan kurtulan en genç yolcu olmuştu. Dean'in annesi kazada sağ kalmayı başarmış, babası hayatını kaybetmişti.

İngiliz Barbara Joyce Dainton'ın geçen yıl ölümünün ardından Dean, Titanik faciasından kurtulanlardan hayatta kalan son yolcu oldu.