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Yaşam

Titanik'le batan keman 1,6 milyon dolara satıldı

Titanik'in buzdağını çarparak batması sırasında müzik yapmaya devam eden orkestranın şefine ait keman, açık artırmada 1,6 milyon dolara alıcı buldu

20 Ekim 2013 18:15

101 yıl önce bir buzdağına çarptıktan sonra Atlantik'in karanlık sularına gömülen Titanik gemisinin orkestra şefi Wallace Hartley'e ait keman, açık artırmada 1,6 milyon dolara satıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Henry Aldridge&Son Müzayede Evi, 2006 yılında bulunan kemanın, adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu tarafından satın alındığını açıkladı. Henry Aldridge&Son Müzayede Evi, kemanın gerçekliğini doğrulamak için yapılan araştırmaların 7 yılı bulduğunu açıkladı.
 

Çalınamaz durumda

 
Müzayede Evi, deniz suyunun metal kısımlarını aşındırdığı kemanın çalınamaz durumda olduğunu belirtti.
Yaklaşık bin 500 kişiye mezar olan Titanik'in enkazı, 1985 yılında Kanada’nın Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında, deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.
 

Batarken çalmaya devam ettiler

 
Nişanlısı Maria Robinson, Alman yapımı kemanı Hartley'e nişan hediyesi olarak vermişti. Kemanın arkasındaki gümüş plakette “Wally’e nişan hediyemdir. Maria” yazılı. Asla batmayacağı sanılan Titanik, 15 Nisan 1912'de bir buzdağına çarpıp 2 bin 228 yolcu ve mürettebatıyla Kuzey Atlantik'e gömülmüştü.
Hartley şefliğindeki orkestra, Titanik batarken ''Nearer, my God, to Thee (Tanrım sana geliyorum)'' şarkısını çalmaya devam ediyordu. Hartley de kazada yaşamını yitirenler arasında bulunuyordu.
Deutsche Welle Türkçe

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