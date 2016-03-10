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Yaşam

Titanik'i batıran buzdağı 100 bin yaşında çıktı

Titanik, 12 Nisan 1912 yılında dev buz dağına çarparak sulara gömüldü. Kazada bin 514 kişi hayatını kaybetmişti

10 Mart 2016 11:25

İngiliz Sheffield Üniversitesi'nden bilim adamları, Titanik'in sulara gömülmesine neden olan buzdağının boyutlarını ve yaşını hesaplamayı başardı. İngiltere'de yayımlanan Times gazetesinin pazar ekinde yer alan habere göre 'katil buzdağı' en az 100 bin yaşındaydı.

İngiliz bilim adamları, Titanik'in batmasına yol açan dev buzdağının, en az 100 bin yaşında ve 1.5 milyon ton ağırlığında olduğunu hesapladı. Su üstündeki kısmı ise 30 metreydi. Tarihin en büyük denizcilik felaketlerinden biri olan Titanik faciası hakkında şaşırtıcı bir araştırma yayımlandı.

Matematik hesaplarını, dönemin coğrafi verileri ve tanık ifadeleri ile bir araya getiren araştırma ekibi, İngiltere'nin Liverpool limanından ABD'nin New York şehrine doğru yola çıkan geminin iki saat içinde batmasına neden olan buzdağının yaklaşık kütlesini de hesapladı. Çarpışmanın gerçekleştiği 15 Nisan 1912 tarihinde, buzdağının yaklaşık 1.5 milyon ton ağırlığında olduğu ve suyun üstündeki kısmının 30 metre civarında olduğu belirtildi. Buzdağının toplam uzunluğunun ise 120 metre olduğu kaydedildi.

 

Grönland'dan kopmuş

 

Araştırma ekibinin başındaki Prof. Dr. Grant Bigg'in açıklamalarına göre Titanik'i batıran buzdağı, 100 bin yıl önce Grönland kıyılarından koparak okyanusa sürüklendi. Dönemin en büyük yolcu gemisi olan ve mühendislik harikası olarak nitelendirilen, '"Batmaz" denilen Titanik'in 10 Nisan'da başlayan seferi, Atlantik Okyanusu'nda hazin bir şekilde son bulmuş, kazada özellikle filika yetersizliğinden dolayı bin 514 kişi hayatını kaybetmişti.

10 Nisan'da İngiltere'den yola çıkan dev transatlantik, 12 Nisan 1912 günü dev bir buz dağına çarparak sulara gömülmüş, bin 154 yolcu can vermişti. Kaza, o buz dağında böyle iz bırakmıştı. 

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